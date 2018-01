19 års fengsel for ti år gammelt drap

Natt til mandag 24. mars 2008 ble en mann i 20-årene drept med tre skudd på Johan Sverdrups plass på Torshov i Oslo. I tillegg ble en annen mann forsøkt drept, men slapp unna med minimale skader.

To jevnaldrende menn kom raskt i politiets søkelys for drapet. En av disse meldte seg for politiet allerede dagen etter, mens den andre valgte å rømme fra Norge. Våren 2016 ble rømlingen, som nå er 35 år gammel, pågrepet i Tyskland. Han ble levert til Norge etter få dager.

I mellomtiden hadde den andre siktede flyttet til utlandet. I fjor ble han utlevert fra Kenya.

Nå har dommen fra Oslo tingrett falt. Der ble 35-åringen dømt til fengsel i 19 år. Hans medtiltalte, som nå er 33 år gammel, ble frikjent.

Dommen mot 35-åringen gjelder også et drapsforsøk og oppbevaring av en pistol.

Falsk nachspiel

Ut fra bevisførselen er retten overbevist om at 33-åringen etter avtale med drapsmannen inviterte offeret på et fiktivt nachspiel for å få ham til åstedet.

Offeret kom stedet i følge med to andre menn. Alle de involverte har somalisk bakgrunn.

I mellomtiden hadde 35-åringen gjemt seg. Plutselig dukker han opp med en pistol, og skyter offeret tre ganger. 24-åringen blir truffet i lungene og hjertet og dør på stedet etter kort tid.

En av mennene som kom til stedet med offeret, blir også beskutt, men slipper unna med minimale skader.

Erkjente forsettlig drap

I 2016 ble 35-åringen pågrepet i Tyskland og utlevert til Norge. Da rettssaken startet, innrømmet han delvis skyld for drapet.

– Min klient erkjenner straffskyld for forsettlig drap, men ikke for at det har vært en forutgående planlegging av drapet. Han nekter for at det var et overlagt drap, sa advokat Tor Even Gjendem til Aftenposten få dager før rettssaken startet i Oslo tingrett.

I retten kom det frem at det hadde vært konflikt mellom offeret og 35-åringen, og at 35-åringen hadde skaffet seg pistol etter at konflikten oppsto.

Forsvareren viste til i retten at det ikke er ført bevis for noe drapsmotiv eller noe mer enn en bagatellmessig konflikt. Han anførte at det underbygger at drapet var en impulshandling, og svekker at det var resultat av en overveid beslutning.

Dette ville ikke retten gå med på, og har dømt mannen både for overlagt drap og drapsforsøk.

Nektet skyld

33-åringen som hadde invitert offeret til åstedet, har hele tiden nektet straffskyld for drapet. Dette gjentok han i retten.

I dommen heter det blant annet at 33-åringen «visste mer enn han innrømmer». Retten sikter særlig til at han løp vekk fra stedet, uten å hjelpe offeret og uten å ringe ambulanse eller politi.

Retten er likevel ikke overbevist om at han var klar over at 35-åringen ville drepe 24-åringen. Blant annet fordi han hadde et vennskapsforhold til offeret. Det er også uklart om han visste om pistolen gjerningsmannen hadde med seg. Dermed ble 33-åringen frikjent.

I tillegg til straffen på 19 år må 35-åringen tilsammen betale 820.000 kroner i erstatning og oppreisning til blant andre offerets foreldre, hans to barn og mannen som ble forsøkt drept.

Vil anke

35-åringens forsvarer, advokat Tor Even Gjendem, sier til Aftenposten at dommen vil bli anket.

– Domsresultatet er skuffende. Vi mener at det ikke er grunnlag for å si at det var overlagt drap, sier Gjendem

Straffen for overlagt drap er nemlig mye strengere enn straffen for forsettlig drap. Gjendem mener også at hans klient burde ha fått tilståelsesrabatt.

– Selv om han innrømmet skyld for forsettlig drap og forsøk på drap, har han ikke fått tilståelsesrabatt. Det er i strid med enhver rettskilde. Min klient har i realiteten ikke annet valg enn å anke dommen, sier Gjendem.

Aktor i saken, statsadvokat Peter Andre Johansen, var ikke tilgjengelig for kommentar onsdag formiddag.