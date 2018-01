LES OGSÅ: Deichman uten fast sjef i fire måneder

Etter halvannet år som konstituert sjef ved Deichman ble Knut Skansen torsdag formelt ansatt som etatsdirektør for hovedbiblioteket. Nå skal 47-åringen lede et bibliotek med nærmere 300 ansatte og et budsjett på 233 millioner kroner. Tallene viser at Deichman aldri har hatt flere besøkende enn i fjor.

– Den viktigste jobben blir å fortsette det arbeidet som er igangsatt de siste årene, og fullføre planene som er lagt i vår langtidsstrategi. På kort sikt er likevel den største jobben knyttet til åpningen av det nye hovedbiblioteket i Bjørvika, sier Skansen.

I fjor hadde Deichman 2.590.268 besøkende. Dette er en økning på fem prosent sammenlignet med året før. Skansen tror dette er tall som vil få et markant løft når dørene til det nye biblioteket åpner rundt påsketider i 2020.

– Jeg har tro på at det nye biblioteket i Bjørvika vil føre til at mange gjenoppdager biblioteket, med de mulighetene dette gir, sier han.

Egen sjef

Fra 1. januar ble Deichman igjen egen etat i Oslo kommune, slik de var frem til 2005. Da ble biblioteket underlagt Kulturetaten.

1. mai 2010 ble både Munch- og Stenersenmuseet skilt ut fra Kulturetaten og etablert som egen etat. De ansatte ved Deichman har lenge ønsket det samme.

En av de største utfordringene for den nye etatsdirektøren blir nå å få snudd en negativ utlånsstatistikk. Oslo har i dag de laveste besøks- og utlånstallene pr. innbygger på bibliotekfronten, sammenlignet med de andre store byene i Norge og Norden.

– Det at vi nå er blitt en egen etat, er et viktig signal fra våre eiere om at de vil satse på bibliotekene fremover. Det betyr en forventning om at vi løser den største hovedutfordringen i biblioteksektoren i Oslo, nemlig å få tak i de 60 prosentene av Oslos befolkning som ikke bruker bibliotekene, sier Skansen.

Ordningen mer meråpent bibliotek er derfor en viktig satsing. Dette betyr at publikum kan benytte seg av sitt lokale bibliotek også utover ordinær åpningstid.

Av de nær 2,6 millioner besøkene i 2017 skjedde 375.500 utenom vanlig åpningstid. Selv på julaften valgte 353 personer å avlegge Deichman et besøk. 105 av disse kom i tidsrommet mellom klokken 17 og 23.

Det er nå 43.000 mennesker som har oppgradert bibliotekkortet slik at de kan benytte meråpent tilbud, mot 0 i 2015.

Utvider stadig

Fredag 12. januar gjenåpner Deichman en filial på Stovnersenteret.

– Ved årsskiftet hadde vi åtte meråpne biblioteker i Oslo. I løpet av de neste ukene kommer et par til, sier Skansen.

Før han kom til Deichman i 2009, var han direktør på Bondeheimen i Oslo i ti år. Han er utdannet litteraturviter og filolog. De siste par årene har han ledet omorganiseringen av Deichman.

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen mener Knut Skansen er rett mann for jobben.

– Han har en spennende bakgrunn: Han er litteraturviter, han har jobbet innenfor privat næringsliv og har lang fartstid på Deichman, hvor han har ledet omstillingsprosessen på en god måte, sier hun.

– Hva blir hans viktigste oppgave?

– Det å opprette en ny etat er i seg selv en krevende og stor jobb. Samtidig går vi inn i et ekstremt spennende år for biblioteket, hvor vi skal lage en ny bibliotekmelding. Nå skal vi bruke det neste halvåret på å hente inn innspill på hvordan vi skal utvikle oss videre, sier kulturbyråden.

– Hvorfor ligger Oslo på bunnen av utlånsstatistikken sammenlignet med andre skandinaviske byer?

– Det er et veldig interessant spørsmål. Hvorfor har vi besøksrekord uten å låne ut så mye? Kanskje må vi ha mer oppmerksomhet om litteraturen. Selv om Deichman skal være en viktig møteplass, må det fortsatt handle om bøker, sier hun.