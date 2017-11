Ennå vet man ikke hvor langt de kan kjøre under ulike kjøreforhold. Det man vet er at bussene ikke ser annerledes ut, men passasjerene og de som bor langs bussruten vil merke at de bråker langt mindre.

Det er fortsatt noen uker til de seks bussene skal gå i vanlig trafikk. Selv om bussene ble levert for en stund siden, er ennå ikke alle søknadene for å sette opp ladestasjoner godkjent.

Men bussene kan dukke opp før de settes i ordinær trafikk, når busselskapene aller først skal undersøke hvor lang rekkevidde de har.

Disse går også på strøm: I 2018 skal Ruter teste førerløse busser i Oslo

Over halvparten av alle rutebusser i Oslo kan bli elektriske

Om forsøket til 43 millioner kroner blir en suksess, kan elbusser bli en stor del av bussparken i Oslo, som etter 2020 skal være fri for fossilt drivstoff.

Den store utrullingen av slike busser skal etter planen skje fra 2020. Ruter anslår at 60 prosent av bybussene i Oslo kan gå på strøm i 2025, som vil redusere utslipp og lokal luftforurensing.

Men først skal seks elbusser testes i Oslo, i to år. Det er langt fra sikkert at alt vil gå knirkefritt.

Unibuss

For busselskapene er det infrastrukturen rundt bussene som er den største utfordringen. Store ladestasjoner skal settes opp ved bussholdeplassene, og det å få godkjenning fra kommunen har tatt lengre tid enn forventet.

Det er heller ikke sikkert hvor lenge batteriene varer, hvordan ulike værforhold påvirker batterikapasiteten eller hva som skjer hvis det blir kø ved ladestasjonene.

Dette er en test, understreker Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen.

– Den handler om å få de praktiske erfaringene, for eksempel hvordan bussene vil fungere under en norsk vinter eller hvordan sjåførenes kjørestil påvirker rekkevidden. Det vil vi lære mye om de nærmeste månedene, sier Jenssen til Aftenposten.

Fakta: Slik skal de lade Hvor ofte bussene må lade avhenger av størrelsen på batteriet. To busser skal lade ved hvert endestopp, to busser skal lade ved ett av endestoppene og to busser skal lade om natten. Busselskapene har valgt busser med forskjellige størrelser på batteriene, som måles i kilowattimer (kWh). Unibuss (linje 74) skal teste busser med et batteri på 75 kWh. Bussene skal hurtiglade på hver endeholdeplass i 6–10 minutter. Norgesbuss (linje 60) skal hurtiglade ved ett av endestoppene. Bussene har et litt større batteri på 125 kWh. Nobina (Linje 31 og 31E) skal teste store leddbusser, med en batterikapasitet på 270 kWh. Disse bussene skal lades når de står parkert om natten. Til sammenligning har den største utgaven av Nissan Leaf, som i april var den mest solgte elbilen i Norge, et batteri på 30 kWh. Den dyreste utgaven av Tesla har en batteripakke på 100 kWh.

Her skal de kjøre

Bussene skal kjøre ruter på mellom 12 og 24 kilometer. Hvor langt de kan kjøre uten å lade under ulike føreforhold er noe av det Ruter håper å finne ut.

Det vil komme to elbusser på hver av disse linjene: