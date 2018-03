Klokken 23.20 fikk politiet beskjed fra AMK-sentralen om at to personer var påkjørt ved Alna togstasjon. Ved 00.30-tiden var det uklart hvorfor de to befant seg i skinnegangen.

– Vi er i gang med vitneavhør, teknisk og taktisk etterforskning på stedet, for å finne ut hvorfor de befant seg i skinnegangen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til Aftenposten.

– Vi rykket ut med de andre nødetatene. Etter kort tid ble de to påkjørte bekreftet omkommet av ambulansepersonell på stedet.

Alnabru. To personer påkjørt av toget ved Alna togstasjon. Begge bekreftet omkommet av helsepersonell på stedet. #Oslo — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 2, 2018

Tre personer var i sporet

Ved 02-tiden var politiet ferdig på stedet. Da hadde kriminalvakten gjort sine undersøkelser.

Det var tre personer i sporet da toget kom, opplyser innsatsleder Hans-Petter Strande til Aftenposten.

– Én person er uskadet, og blir ivaretatt av helsepersonell, sier han.

De tre befant seg noen hundre meter sør for perrongen på Alna stasjon.

– Det er på nåvørende tidspunkt uklart hva de har gjort i sporet, sier Strande.

Han ønsker ikke å si noe om alderen til de involverte. De to omkomne er ikke identifisert, og de pårørende er ikke varslet.

Olav Eggesvik

Vil sikre video fra toget

Det var et passasjertog som var involvert i ulykken. Lokføreren og vitner er avhørt. Passasjerene er fraktet videre.

Ifølge Strande har toget et videokamera foran, som kan bidra til å gi informasjon om hva som har skjedd. Politiet skal nå sikre opptaket, og vil gjøre tekniske undersøkelser av toget.

– Det er ingenting som tyder på at det har skjedd noe straffbart, sier han.