1. Gorillaene kommer!

Animerte band, kan det finnes? Jo, her er beviset: Gorillaz. Det virtuelle bandet ble startet i 1998 av frontfiguren i Blur Damon Albarn og tegneserieskaperen Jamie Hewlett. Bandet består av fire animerte karakterer; 2D på vokal, bassist Murdoc Niccals, gitarist Noodle og Russel Hobbs på trommer. De har solgt bøttevis av album og fått en sekk utmerkelser. Nå kan man oppleve dem i levende live i Spektrum.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Søndag kl. 19.30

2. Hele verdens Oslo

Sara De Cou

Oslo World er i gang med over 300 artister i aksjon på 26 scener over hele byen. Her kan du oppleve alt fra vannperkusjon på Bislett Bad til storstilte happeninger som fyller bl.a. Kulturhuset og Sentralen hele dager til ende. I kveld torsdag kan du bl.a. se Madame Gandhi sammen med det norske trommetalentet Øyunn på Victoria.

Se programmet på osloworld.no/program

Hvor: Scener over hele byen

Når: Fra torsdag til søndag.

3. 20 Mirakuløse år

Storfjell, Ingar

Den alternative scenen Mir runder 20 år, og det skal feires. I kveld kan du se pønkråkkbandet Anti Social Rejects, og i morgen er det Grünerløkka-soundens gudfedre Palace of Pleasure som rister løs. Lørdag er det Whalesharksattacks som er med på feiringen.

Hvor: Mir, Toftes gate 69

Når: Fra torsdag til lørdag

4. Fremtidens lyd i dag

Grant Pollard / TT / NTB scanpix

Synthpopbandet Future Islands fikk sitt gjennombrudd i 2014 etter frontfigur Sam Herrings nydelige og småeksentriske dansing under en opptreden hos David Letterman. Senere har de solgt ut Revolver i 2012 og Parkteatret to år etter. I 2015 var de tilbake i Norge, denne gangen på Øyafestivalen. Nå tar de steget opp på Rockefellers scene.

Hvor: Rockefeller

Når: Lørdag kl. 20

5. Dans i svart og hvitt

Erik Berg

Nasjonalballetten har et nært forhold til den tsjekkiske koreografen Jiří Kylián. Han har legendestatus og regnes som en ballettens fornyer. Til feiringen av hans 70 årsdag er Nasjonalballetten ett av dansekompaniene som er invitert til feiring på mesterens hjemmebane Haag. Programmet Nasjonalballetten skal fremføre under feiringen, blir nå vist for publikum i Bjørvika. Seks korte balletter utgjør forestillingen Kylián: Black & White, og publikum får se et vidt spenn av dans til musikk fra Webern til Mozart.

Hvor: Den Norske Opera & Ballett

Når: Torsdag kl. 19.

På spilleplanen til 15. november

6. Polen via filmlerretet

© Jaroslaw Sosinski / Watchout Productions

Denne helgen blir det polsk filmfest med en rekke filmer som ikke står på kinoprogrammet til daglig. På plakaten den første helgen står The Art of Loving: The story of Michalina Wislocka. Michalina Wislocka var den mest kjente og anerkjente sexologen i datidens kommunistiske Polen. Hun kjempet for retten til å publisere sin bok, som forandret sexlivet til polske innbyggere for alltid. Filmen om hennes dramatiske forsøk mot institusjonell undertrykkelse og dens gjerder er et inspirerende portrett av en revolusjonær. Skuespiller Eryk Lubos vil være til stede under visningene.

Hvor: Cinemateket, Dronningensgate 16

Når: Lørdag kl. 14.00 og kl. 17.00

7. Schumann-festival

Christine Schneider

Komponisten Robert Schumanns (1810–1856) liste over fysiske og psykiske plager er en av musikkhistoriens lengste. Hans urolige sjel var kanskje medvirkende til de mange mesterverkene han har gitt ettertiden. Schumanns romantiske toner fyller Oslo Konserthus to kvelder på rad når Arvid Engegård, Oslo-Filharmonien og solister i verdensklasse inviterer til minifestival.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag og fredag kl. 19

8. Bokmarked for bokelskere

Jo Straube

Det tradisjonsrike bokmarkedet på Berg arrangeres for 42. gang. Ifølge arrangøren Berg Lions Club er dette byens største og beste med over 40 000 bøker som skal selges i løpet av ni dager. Her kan du sikre deg bokskatter i alle kategorier, enten du liker kunst, historie, barnebøker, hobby eller sportslitteratur, for å nevne noe av det du finner i 1000 banankasser på Vestre Aker skole. Inntektene går til humanitære hjelpetiltak.

Hvor: Vestre Aker skole, Ullevålsallèen 37

Når: Lørdag kl. 10. (4.-10. november)

9. Dr. Faustus inntar biblioteket

Geir Molden 2016

Den britiske teaterprodusent David Parrish og hans team omgjør i høst Deichmanske hovedbibliotek til et magisk univers hvor Christopher Marlows Dr. Faustus får utspille seg.

I jakten på ubegrenset kunnskap, rikdom og makt, selger den lærde doktoren sin sjel til djevelen.

Les også: Å ta teateret ut av teaterhuset, gir kunstnere en helt ny lekegrind

Hvor: Deichmanske bibliotek

Når: Torsdag og fredag kl. 20, lørdag kl. 18.30

10. Nemi feirer 20 årsdag

Lise Myhre

Nemi fyller 20 år, og det blir feiret på Galleri Fineart med utstilling viet karakteren skapt av Lise Myhre. Nemi har et bredt nedslagsfelt, hun er blitt rollemodell for både unge og voksne over hele verden. Tegneserien er oversatt til 15 språk og vinner stadig nye fans via nett og bøker.

Utstillingen viser originale striper og helsider fra Nemis liv og leven.

Hvor: Galleri Fineart, Filipstad brygge

Når: Hver dag frem til søndag.