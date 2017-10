Skadestedet er ryddet og veibanen er igjen åpnet for ferdsel, etter at en bygning under riving delvis kollapset på Carl Berners plass. Det skriver politiet på Twitter.

Politiet opplyser at stedet er gjennomsøkt og ingen personer skadet som følge av bygningskollapsen.

Deler av en bygning kollapset over en bussholdeplass på Carl Berners plass i Oslo.

– Vi har kontroll på dem som jobbet på byggeplassen, og har søkt gjennom det aller meste av området. Men vi utelukker ingenting før vi er ferdig med å søke, sier Bjelland da Aftenposten snakket med ham klokken 18.40.

Det var under riving av et bygg ulykken skjedde. I forbindelse med arbeidet, har deler av bygningen kollapset og rast ut i gaten. Det er så langt ikke meldt om noen som er skadet.

Søker med spesialtrente hunder

Det var flere vitner til hendelsen, som politiet vil snakke med videre.

– Vi fortsetter å søke gjennom området med spesialtrente hunder, for å være sikre på at ingen ligger under bygningsmassene, sier Bjelland.

Foreløpig er det uklart hvor lenge veien vil være sperret.

Det er fremdeles uavklart om noen er fanget under delene av bygget som har rast. Vi er i ferd med å søke av dette nå — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 24, 2017

– Begynte å hyle

Bilder fra stedet viser hvordan murstein har rast ut på fortauet, like ved en bussholdeplass.

Geir Økland satt på bussen like ved Carl Berners plass da han hørte lyden fra raset.

– Bussen skulle akkurat til å stoppe da det hørtes ut som noe traff bussen og noen begynte å hyle, forteller Økland til Aftenposten.

– Jeg fryktet først at bussen hadde kjørt over noen, fordi folk reagerte så på utsiden.

Det er flere brannbiler, en ambulanse og «en haug med politibiler» på stedet, forteller Økland.

