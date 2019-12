Tirsdag formiddag offentliggjorde kulturarvorganisasjonen Europa Nostra og European Investment Bank Institute, sin såkalte kortliste til sitt «7 Most Endangered»-program.

Listen er et resultat av hva et internasjonalt ekspertpanel mener er de 14 viktigste truede kulturminnene i Europa for øyeblikket.

Sammen med historiske steder som Sybaris arkeologiske park i Italia og Beograd-fortet, finner vi også Erling Viksjøs ikoniske Y-blokk i regjeringskvartalet.

– Dette er en tydelig beskjed fra Europas viktigste kulturvernorganisasjon om at Y-blokken ikke bare er spørsmål for oss her i Norge, men for hele Europa. Vi vet at det fortsatt er mulig å snu. Det er bare opp til politikerne og regjeringen, sier Fortidsminneforeningens generalsekretær Ola Fjeldheim.

Fakta: Dette er den fullstendige listen National Theatre of Albania, Tirana, Albania Karas – Traditional Wine Vessels, Armenia Khoranashat Monastery, Tavush Region, Armenia Castle Jezeří, Horní Jiřetín, Tsjekkia Tapiola Swimming Hall, Espoo, Finland Castle of Sammezzano, Tuscany, Italia Archaeological Park of Sybaris, Italia Ivicke House, Wassenaar, Nederland Y-block, Government Quarter, Oslo, Norge Szombierki Power Plant, Bytom, Polen Belgrade Fortress and its surrounding, Serbia Plečnik Stadium, Ljubljana, Slovenia Cuatro Caminos Metro Depot, Madrid, Spania Egyptian Halls, Glasgow, UK

MARKO DJURICA / X01390

Fakta: Europa Nostra Europa Nostra er en frivillig, europeisk kulturorganisasjon.

Dens formål er å arbeide for vern av Europas arkitektur- og naturarv, å påvirke til bedre bygnings-, by- og landskapsplanlegging i Europa og forbedring av Europas miljømessige forhold.

En av dagens hovedsatsinger er å arbeide for bevaring av de mest truede kulturarvobjekter i Europa gjennom programmet «7 most Endangered».

– Kan gjøre en forskjell

Kampen om Y-blokken har virkelig tilspisset seg. I starten av desember ble det kjent at Statsbygg har søkt om å få starte riving av Y-blokken. Det til tross for at Kommunaldepartementet har besluttet å vurdere nye momenter i saken om rivingen av Y-blokken i regjeringskvartalet.

Fjeldheim i Fortidsminneforeningen kjenner ikke til at Europa Nostra tidligere har nominert et kulturminne to ganger. Han forteller at listen normalt slippes i januar, men at flere av sakene på listen haster. Y-blokken er en av dem.

– Hva tror du Europa Nostra har lagt vekt på i sin vurdering?

– Europa Nostra legger vekt på om de kan gjøre en forskjell når de tar inn et kulturminne på listen. Og selv om de ikke har en formell makt kan de, i kraft av sine internasjonale ekspertise, absolutt gjøre en forskjell. De har en stor fagkompetanse som norske myndigheter bør lytte til. Og de ser nok at blant annet det å skulle skjære ut Picasso-verket og henge det på en vegg ikke er en fullverdig løsning, sier Fjeldheim.

Olav Olsen

Fakta: Kampen om Y-blokken Y-blokken i Regjeringskvartalet skulle etter reguleringsplanen for det nye regjeringsbygget rives i oktober.

Regjeringens vedtak er i stor grad begrunnet i sikkerhet. Y-blokken ble tidlig utpekt som et problem fordi trafikken på Ring 1 passerer like under den nordre delen.

Rivingen er svært omstridt. Flere miljøer har sendt inn klage til Plan- og bygningsetaten og stilt spørsmål ved vedtakets gyldighet. De hevder at beslutningen ble tatt før tilstrekkelig kunnskap var innhentet.

Rivingen av Y-blokken har ikke kunnet starte før klagene er ferdigbehandlet.

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte til Aftenposten at det ikke lenger er sikkert at det blir bygget to nye etasjer på Høyblokken. Uttalelsen har gjort at flere nå tar til orde for at endringene også må få konsekvenser for regjeringens vurdering av Y-blokken.

Nominert for andre gang

Hvert år utarbeider den europeiske verneorganisasjonen Europa Nostra en liste over verdensdelens syv mest truede kulturminner.

De 14 monumentene og stedene på kortlisten er valgt på grunnlag av deres enestående kulturminneverdi og de umiddelbare truslene de står overfor. Den endelige listen med 7 kulturminner kunngjøres i mars.

Dette er andre gang Y-blokken er på denne listen. Sist gang var i 2015. Ved begge anledninger har det vært Fortidsminneforeningen som har nominert bygget. De har lenge kjempet for å få Regjeringen til å omgjøre sitt vedtak om at Y-blokken ikke skal være en del av det fremtidige regjeringskvartalet.

– Denne nominasjonen tydeliggjør at verning av Y-blokken også handler om internasjonale forpliktelser og at man ikke i stor nok grad har tatt hensyn til byggets kulturminneverdi, sier Fjeldheim.