Påskesolen skinner på de siste snøhaugene, og i barnehagen ved Lillevann stasjon sitter barna med bøtter og spader, og graver konsentrert i vann og sand.

Inne er førskolerommet avstengt. I to dager bor det 11 gule kyllinger på spisebordet. Barna får bare komme inn sammen med en voksen – men alle barna får hilse på, enten de er ett eller seks år.

– Men de minste barna får ikke klemme kyllingene, for de når ikke opp! Det forteller de store barna Aftenposten treffer – Daniel (4), Angelina (5), Maiken (5), Adrian (6), Mads (5) og Oda (5).

Varmt og godt

Kyllingene trenger 32 grader for å ha det bra, så voksne og barn må svette for å kose med de gule nøstene.

– Denne heter Kåre. Og denne heter Kåre. Og disse.

Daniel (4) sitter med fire kårekyllinger på fanget og passer på at de ikke rømmer over på sidemannen, som er litt skeptisk til å holde. De kan jo gjøre fra seg hvor som helst.

Miljøengasjement

Et barn som ikke egentlig skulle i barnehagen i dag, måtte komme innom for å hilse på kyllingene. Mammaen innrømmer at hun ble med fordi hun også hadde lyst til å kose litt med nøstene.

Styrer, grunnlegger og i denne sammenheng hønemor Turi Sletner har drevet barnehagen i 45 år. Hun forteller at hun gleder seg hver dag til å skape gode opplevelser for barna.

– Bybarn må få et nært forhold til naturen. Og barn er jo opptatt av det de ser rett foran seg og kan kjenne på. Det er derfor vi må hente inn naturen inn i barnehagen. Vi er opptatt av det som skjer her og nå.

Mens hun forteller om miljøengasjement og samarbeidet med en gård på Våler i Solør, roper barna begeistret ut om kyllingenes gjøren og laden.

– Turi! Se, den bæsjer! Turi! Du må se!

Nye dyrebarn

I ettermiddag skal kyllingene reise hjem til gården der de skal bo. Barna nøler ikke når de blir spurt om hvilke dyr de håper kan flytte inn nå:

– Hest!

– Griser!

– Ku!

Det spørs om barnehagen kan la disse ønskene skal gå i oppfyllelse.

– Men om noen uker kommer det rumpetroll i bekken her, forsikrer Sletner.

Med tusenvis av nye froskebarn i en liten barnehage med bare ni ansatte må nok bemanningsnormen brytes, men Utdanningsdirektoratet ser sikkert gjennom fingrene med den saken.

