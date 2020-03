Sist helg valfartet folk til Oslos utfartssteder. Lørdag melder Ruter om så godt som tomme busser.

På bussholdeplassen sto to tomme busser og ventet på neste avgang. «Det er ingen. Dramatisk mindre folk», svarte den ene bussjåføren da vi spurte om det var noen passasjerer å kjøre.

Også ute ved strendene var det vanskelig å se at Oslo-helgen badet i blå himmel og sol. De få som var der, satt med titalls meters mellomrom.

– Trodde det skulle være flere

En av dem, Will Standring, hadde en hel molo for seg selv. Han var på Huk for å bade også sist lørdag. Da var det adskillig flere folk, forteller han.

– De fleste holder avstand. Jeg tror folk tar det veldig alvorlig, sier han.

I vannkanten sitter Aksel Tveter (1) og pappa Bjørn og kaster småstein. For far og barn gjør det godt å komme seg litt ut fra hjemmekontortilværelsen. Også de er overrasket over hvor få det er på Huk denne formiddagen.

– Jeg trodde det skulle være flere. Det er vanskelig å være helt alene, men det går veldig fint, sier pappa Bjørn mens Aksel leter etter mer småstein i sanden.

Fakta: Dette er rådene fra FHI Folk bør holde større avstand enn vanlig.

Unngå håndhilsning

Unngå kyssing og klemming (utenfor hjemmet).

Hold avstand til andre, både ute, på jobb og andre steder.

Begrens antall personer du har nær kontakt med til noen få av gangen.

Gå tur hjemmefra

Sist helg kunne blant annet Aftenposten rapportere om stappfulle parkeringsplasser og store folkestrømninger til Oslos utfartssteder.

– Folk må få gå tur, men hold avstand. Også små turer er gode turer, sa Erna Solberg i Folkets spørretime sist søndag ettermiddag.

– Du kan starte turen hjemmefra, og ikke på de store utfartsparkeringene. Det er kanskje tiden for å utforske nabolaget sitt som turområde nå, sa statsministeren.

Der det var stappfullt på parkeringen på Sognsvann sist søndag, var det godt med plass lørdag ettermiddag.

På T-banestoppet ved Sognsvann forteller også Ruter-ansatte om T-baner uten store mengder passasjerer.

Folk lytter til oppfordringene

De store folkemassene sist helg gjorde at Ruter fredag kom med en klar oppfordring til Oslo-befolkningen før en ny helg skulle starte: «Unngå å reise hvis du ikke må».

For å hindre overfylte kollektivtransporter har de denne helgen satt inn vektere på sentrale holdeplasser som ved øybåtene og også en operativ leder som følger trafikkbildet.

– Det har så langt vi kan se ikke vært noen store utfordringer noe sted. Vi setter kjempestor pris på at folk lytter og er med på den viktige dugnaden dette er, sier pressevakt i Ruter Knut-Martin Løken.

Sist helg hadde Ruter utfordringer med at mange skulle ut i marka samtidig. Spesielt la det press på linjene 51, 56 og 41 til henholdsvis Maridalen, Solemskogen, Grefsenkollen og Sørkedalen.

– I dag har dette gått veldig bra. Vi har ikke hatt noen avgang med mer enn 13 passasjerer om bord samtidig. Det er vi veldig glade for, sier Løken.

Rolig natt

Det eneste stedet Ruter melder om kø, er på øybåtene. Der skal det maksimalt fraktes 30 passasjerer om gangen.

– Folk har fordelt seg, og det har ikke vært noe sånn kjempestort trykk. Det har stått igjen mellom 15 og 20 passasjerer, forteller Løken.

Bymiljøetaten har i Oslo bybetjenter ute hele døgnet. De kunne rapportere om en stille natt til lørdag i Oslo. De har også byjenter i Oslo-marka for å passe på fremkommeligheten der.