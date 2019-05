To menn tiltalt for drapsforsøk i Oslo

Saken har tidligere blitt omtalt som knivstikking, men ifølge Dagbladets opplysninger ble de livstruende skadene påført med skrujern.

Våpenet skal ikke ha blitt funnet.

Det er totalt tre tiltalte i saken. En tredje mann er kun tiltalt for grov kroppsskade, ikke drapsforsøk.

Les også: Mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking Sofienbergparken

Mulig sjalusimotiv

To av de tre tiltalte ble raskt pågrepet etter hendelsen.

Den tredje mannen, en da 34 år gammel iraker, ble rundt tre måneder senere pågrepet i Sverige etter å ha blitt internasjonalt etterlyst.

Alle de tre skal ha en familierelasjon.

Ifølge Dagbladet er en av politiets teorier at kona og kjæresten til to av de tiltalte på et tidspunkt forlot sine partnere og innledet forhold til de to fornærmede brødrene i saken.

Teorien om at dette skal ha ført til drapsforsøk skal de tiltalte ha tilbakevist, ifølge avisa.

Forsvareren til den drapstiltalte 26-åringen sier at hans klient nekter straffskyld. Dagbladet har ikke lyktes å kontakte de to andres forsvarere.

En rekke personer, der blant barn, skal ha vært vitne til hendelsen som skjedde like etter klokken 19.30 på kvelden 4. juni i fjor.

Rettssaken starter i midten av august.