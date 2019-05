Oslo-politiet skriver på Twitter at det skal være kraftig røykutvikling på stedet, men at det ikke skal være noen inne i bygningen som brenner. Oslo brann- og redningsetat (OBRE) opplyser at de er på vei til brannen med syv biler.

Politiet meldte om brannen klokken 10.08. Klokken 10.21 melder operasjonssentralen at det har brent i en yttervegg.

«Brannvesenet sager opp veggen for å avklare spredning. Kontroll på stedet», skriver Oslo-politiet.

Saken oppdateres.