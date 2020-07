Christian Breidlid Jon Erik Røren (72) kjente med én gang at noe var alvorlig galt da han snublet i en elsparkesykkel på Aker brygge forrige uke. Røntgenbildet viste skulder ut av ledd og fire brudd i skulderen. Nå er alle ferieplaner og prosjekter avlyst. Fredag skal han operere inn en protese i skulderen. Kona Ragnhild Røren, som han har vært gift med i 53 år, hjelper ham med knappene på skjorten. Osloby Elsparkesykler Jon Erik Røren (72) snublet i henslengt elsparkesykkel. Røntgenbildet viste en skulder ute av ledd og fire brudd.

Bymiljøetaten i Oslo sier de ikke har noe ansvar for sparkesyklene. Nå krever et privat initiativ på Facebook at Samferdselsdepartementet rydder opp.