Natt til lørdag ble en ung bilfører målt inn til 148 km/t på E6 ved Furuset i Oslo. Fartsgrensen på stedet er 80 km/t. Også to andre unge førere mistet lappen etter å ha blitt målt til henholdsvis 119 og 121 km/t på samme strekning.

I 80-sone mister man førerkortet når farten overstiger 115 km/t.

Natt til søndag ble ytterligere tre unge førere fotgjengere på samme strekning.

I tillegg fikk over ti unge sjåfører, alle menn, forenklet forelegg for å ha kjørt for fort i helgen. Tre av dem kappkjørte på E6 da politiet stoppet dem.

– Heldigvis klarte vi å stoppe dem før de kom opp i større hastigheter. Hadde vi ikke stoppet dem, så kunne de i verste fall havnet i en alvorlig ulykke, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

– Usolidarisk

En av førerne som ble stoppet natt til søndag, var synlig beruset. Han er nå anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Vi hadde ikke mye mannskap som deltok i kontrollene. Likevel var det mange som ble tatt. Flere av dem som fikk forelegg, holdt en hastighet rett under det som er grensen for førerkortbeslag. Minst én av dem klarte å bremse kraftig da han så politiet, og unngikk dermed førerkortbeslag, forteller Grønli.

Politioverbetjenten er ganske opprørt av det mannskapene hans har meldt inn etter helgens kontroller.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix (arkivfoto)

– Her ligger det et stort skadepotensial. Jeg mener dette er usolidarisk overfor resten av samfunnet. Helsevesenet trenger ikke slike «unødvendige» utfordringer når de i disse dager jobber intenst for å bekjempe koronapandemien, sier Grønli.

– Vårt mål er å unngå at folk blir skadet i trafikken, men det er ekstra viktig i disse dager. Det er et tankekors at mange bilister, særlig unge menn, tar store risikoer i trafikken også når helsevesenet er svært presset. De utsetter både seg selv og andre for farer, legger han til.

Appell til foreldrene

Grønli har de siste årene registrert at stadig flere unge som blir tatt for råkjøring, har hatt førerkortet i mindre enn to år. Likevel kjører de store biler med flere hundre hestekrefter. Bilene får de låne av foreldrene sine.

Blant de seks som mistet lappen i helgen, hadde to av dem hatt den i mindre enn to år. Flere av de andre hadde hatt førerkortet i rett over to år.

– I helgen stoppet vi en ung mann som kjørte en Volvo XC90. Bilen hadde han lånt fra sin mor. Vi har en rekke eksempler på dette fra det siste året. Derfor er vår appell til foreldrene at de bør tenke seg om når de låner sine biler til sine sønner, særlig natt til lørdag og natt til søndag, sier Grønli.