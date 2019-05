Politiet skriver på Twitter at det har vært et slagsmål mellom flere personer i Bjørnebærstien på Rykkinn i Bærum. To personer er pågrepet.

Operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt sier til NTB en halvtime før midnatt at knivstikkingen som skjedde i forbindelse med slagsmålet, ikke var tilfeldig.

De to mistenkte vil bli siktet for kroppsskade. Iversen ønsker ikke å oppgi alder på de involverte.

Politiet ble varslet om hendelsen i 20.45-tiden.

Pågrep gjerningsperson etter søk

– Én person har fått kutt- og stikkskader i armen. Personen blir tatt hånd om av ambulansepersonell på stedet og blir trolig sendt til Bærum sykehus, sa operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til Aftenposten klokken 21.10 tirsdag kveld.

Politiet anholdt tre personer på stedet og søkte etter en mistenkt gjerningsperson. Klokken 21.37 opplyste politiet at gjerningspersonen de søkte etter, var pågrepet.

En annen person, som også har status som mistenkt, ble omtalt som forslått og ble også sendt til sykehus, opplyste politiet på Twitter.