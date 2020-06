Derfor er Hovinbekken grønn i dag

Selv endene virket skeptiske da de så at vannet i Hovinbekken ble grønt. Men kommunen forsikrer at det ikke er farlig.

Slik ser Hovinbekken ved Hasle ut fredag formiddag. Vann- og avløpsetaten understreker at fargen er ufarlig. Silje Århus Strømme

12 minutter siden

Mange turgåere reagerte da de så kraftig grønnfarge i Hovinbekken ved Hasle fredag formiddag. Store deler av bekken ved Hasle er farget signalgrønt.

En rask telefon til Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune løser mysteriumet: Vannet er tilsatt en kontrastfarge som benyttes for å se hvor vannet renner.

– Det har rent vann over en parkeringsplass i området. En teori er at det kan være vann fra Hovinbekken. Derfor har vi tilsatt vannet et fargestoff, slik at vi kan se om det er vann fra bekken som har lekket til parkeringsplassen, forklarer Audun Sørsdal, kommunikasjonsrådgiver i etaten.

Vann- og avløpsetaten har tilsatt et pulver i Hovinbekken for å sjekke om det er vann fra bekken som har rent over på en parkeringsplass i Hasle-området. Silje Århus Strømme

På denne måten kan etatens lekkasje-jegere følge fargen for å finne blant annet feilkoblinger i avløpsrør.

Sørsdal understreker at dette er helt ufarlig stoff.

– Det er et helt ufarlig stoff og er ikke skadelig for ender og naturen, understreker Sørsdal.

Fargen vil etter hvert løse seg opp i vannet.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding