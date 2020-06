Sendte sommerskole-påminnelse til tusenvis av foreldre. Problemet? Alt er korona-avlyst.

Tirsdag fikk foreldre i Oslo SMS og e-post fra kommunen med beskjed om å huske sommerskolen.

«Velkommen til sommerskolen Oslo».

Slik startet SMS-en og e-posten som flere tusen Oslo-foreldre mottok tirsdag formiddag.

Men det er mange uker siden sommerskolen ble avlyst. Og det er den fortsatt, understreker Utdanningsetaten.

Kommunikasjonsrådgiver Heidi M. Skjebstad i etaten forteller at det rett og slett er skjedd en feil. Da foreldre meldte seg på, kunne de krysse av for at de ønsket en påminnelse.

Og mange har ønsket nettopp det.

– Avkrysningen er på en eller annen måte blitt værende i systemet. Så vi jobber med å finne ut hvordan det kunne skje, sier Skjebstad.

Etaten sier at det bare er sendt feil til dem som skulle hatt sommerskole i uke 26, altså kommende uke.

– Alle som har fått beskjed, vil få ny beskjed om at den ordinære sommerskolen er avlyst. Det jobber de på spreng med å få sendt ut nå, sier Skjebstad.

Gir alternativt tilbud

Det ordinære sommerskoletilbudet, som er svært populært, ble avlyst på grunn av koronasituasjonen.

I stedet arrangerer kommunen alternative tilbud ved 20 skoler. I tillegg oppretter bydelene alternative tilbud gjennom hele sommeren for barn og unge.

