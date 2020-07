Kampsportutøver dømt til fem års fengsel for å ha mishandlet samboeren

En kampsportutøver i 30-årene er i Oslo tingrett dømt til fengsel i fem år og fire måneder for grov mishandling av sin samboer. Mannen har anket dommen.

En mann i 30-årene er i Oslo tingrett dømt til fengsel i fem år og fire måneder for å mishandlet sin samboer. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

I tillegg er mannen dømt for å ha utøvd vold mot en billettkontrollør på bussen, brudd på besøksforbud, flere tilfeller av trusler, oppbevaring av cannabis og kjøring i beruset tilstand, melder Dagbladet.

Det første tilfellet av fysisk vold mot samboeren skjedde våren 2018 og skjedde over flere måneder i 2018 og 2019, ifølge dommen. Deretter eskalerte det, og volden medførte blant annet hjernerystelse, lysømfintlighet, brukket nese, blåmerker og hevelser. Skadepotensialet var betydelig, heter det. Videre beskriver dommen at kvinnen jevnlig skal ha blitt utsatt for trusler, og at hun skal ha blitt tvangsforet med mat.

Da han møtte i retten i mai erkjente ikke mannen i 30-årene straffskyld. Han forklarte at det fornærmede har fortalt er uriktig, og at det er hun som har utøvd vold mot ham.

Mannens forsvarer, advokat Alexander Greaker, sier til Dagbladet at hans klient har anket dommen.

– Han er uenig i domsresultatet og anker over bevisbedømmelsen, sier Greaker.