– Skiføret tirsdag og onsdag har vært kjempefint flere steder rundt Oslo, sier kommunikasjonssjef Trine Giving i Skiforeningen.

Tirsdag gikk hun fra Frognerseteren til Skjennungstua. Spørsmålet er hvordan skiforholdene blir de neste dagene og gjennom helgen, for nå melder Meteorologisk institutt at det blir varmere igjen.

Uansett, følger du føremeldingen fra Skiforeningen, så vil du finne flere steder å gå på ski, sier Trine Giving. Du må bare høyere opp i marka.

Skiforeningen.

Flere steder gikk snøkanonene for fullt i morges. Nå er det for høye temperaturer. Trine Giving i Skiforeningen sier at løypene i marka står seg gjennom litt regn og sludd:

– Vi har preparert skiløyper siden november. Dee holder seg godt. Løypebaser i Skiforeningen, kommuner og løypelag er dyktige og jobber godt med snøen som kommer. Derfor har vi fine forhold tross en snøfattig vinter, sier hun.

– Hva er dine tips for fine skiturer fremover?

– Sjekk føremeldingen vår. Se hvor det er preparert. I fjor var en fantastisk vinter. I år må man høyere opp i terrenget, sier hun.

Hun nevner utfartssteder som Solli i Asker, Vestmarksetra, Skansebakken innerst i Sørkedalen, Sollihøgda, Ringkollen, Mylla, Svartbekken, Brovoll og Frognerseteren. Næranlegget ved Skullerudstua er ifølge Giving et fint tilbud i Østmarka.

– Dette er et av flere steder der det blir produsert snø, noe som sikrer skimuligheter til enda flere, sier hun.

Kan fortsatt komme store snøfall

Statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe har dette å si om de nærmeste dagene:

– Det blir ikke store forandringer i været, men det blir varmere. Idag har vi hatt en dagtemperatur på 3 grader pluss. Torsdag vil temperaturen stige til mellom 5 og 8 grader pluss i Oslo-området.

– Hva med nedbør?

– Det blir ikke nedbør torsdag og fredag, men utover lørdag og søndag vil det regne noe. Torsdag vil det være noe sol til og fra. Fredag skyer det til med noe tåke. Til helgen blir det gråvær. Snøen kommer nok ikke til å smelte særlig i morgen, men først til helgen. Da blir det litt dårligere skiforhold flere steder, sier han.

Skiforeningen/Lars Gulbrandsen.

Prognosene for februar er milde

– På nyåret i fjor var det fine skiforhold, hva kommer dette været av?

– Det kommer av hvor høytrykkene og lavtrykkene plasseres. I år har det kommet mye mild luft inn fra sørvest, Atlanterhavet. Mye nedbør kommer da inn som regn. Det er omtrent like mildt i år som det var i 1989.

– Kan dere si noe om hvordan det kan bli utover våren?

– Prognosene våre for februar er milde. Plussgradene vil dominere.

– Kan snøen plutselig lave ned?

– Det kan jo komme et lavtrykk på en litt sørligere kurs. Da kan det komme mye snø. Vinteren er ikke ferdig ennå; det kan fortsatt bli store snøfall i mars og april, sier statsmeteorologen.

Mye bedre skiforhold enn folk venter

I Bærumsmarka er det gode forhold fra Abborvannsveien og mot Hvitsteinvann, altså ovenfor Østernvann og innover.

– Ute i terrenget utenfor skogsbilveiene i Bærumsmarka er det for lite snø og dårlige skiforhold. Det går ikke an å preparere med maskin der. Å gå fra Østernvannsvingen over Østernvann og inn i Abborvannsveien er det eneste som er greit, sier løypebas for Bærumsmarka, Ole Henrik Lien Andersen.

Løypebas for Bærum kommune, Espen Valdar, sier at det er mye bedre skiforhold enn folk forventer, når de går ut på ski

– Det kommer til å holde seg slik inntil regnet på søndag. Fra By i Lommedalen og mot Løvlia er det veldig bra. Det er litt lite snø i bakkene mellom Tverrelva og Kampevaddammen, så der må folk være forsiktig, sier han. Det er også mye snø i Vestmarka.