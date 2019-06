Stoppet varebil med 95 elsparkesykler – sjåfør anmeldt

I vår har Oslo sentrum flommet over av elsparkesykler. Syklene er blitt så populære blant annet fordi brukerne kan sette disse fra seg hvor som helst. Dermed slipper man å lete etter et ledig stativ, slik det er for bysykler.

Til gjengjeld må elsparkesyklene samles inn for lading. For å få til dette, kjører flere varebiler rundt i byen og plukker opp syklene og plassere dem ut igjen etter lading.

Synlig overlast

I midten av mai observerte en politipatrulje en stor varebil i Bygdøy alle. Siden den så ganske tung ut, valgte patruljen å stoppe den for kontroll.

Politiet

– Da tjenestemennene begynte å snakke med mennene i varebilen, hørte de pipelyder fra lasterommet. De lurte på hva det var og åpnet lasterommet. Der lå det 95 elsparkesykler, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Politifolkene kunne konstatere at det var snakk om overlast på flere kilo. Varebilen ble tatt med til trafikkstasjonen på Risløkka. Der viste det seg at den hadde en overvekt på 500 kilo.

Dermed ble sjåføren anmeldt. Saken blir nå avgjort av en politijurist.

Fikk deretter mangellapp

Da varebilen først var på trafikkstasjonen, fattet også inspektørene på trafikkstasjonen interesse for den. De fant endel tekniske feil på den. Blant annet var en støtfanger stroppet fast. Dermed ble det utdelt en mangellapp.

Geir Amundsen

– Det er alvorlig med så mye overlast fordi den påvirker bremselengden og styringen, sier Grønli.

Varebilen, en Mercedes Sprinter, skulle sette ut elsparkesyklene etter lading da den ble stoppet.

– Det er jo betenkelig at man tyr til ulovligheter for å få ut sparkesykler, sukker Grønli.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix (arkivfoto)

Sprinteren var lastet med elsykler fra Tier. Lars Christian Grødem-Olsen, sjef for Tier i Oslo, forteller at det er en ekstern transportør som har ansvar for å frakte syklene.

– Vi holder alle partnere vi er i et kontraktsforhold med ansvarlig for å holde loven. Hvis vi lærer at dette ikke er tilfelle, tar vi nødvendige skritt avhengig av hva som har hendt. I dette tilfellet må vi først undersøke alle detaljer før vi kan gi konkret informasjon om eventuelle konsekvenser, skriver han i en e-post til Aftenposten.

– Hva tenker dere om det som er blitt avdekket i denne saken?

– Vi har på dette tidspunktet ingen ytterligere kommentar før vi vet mer om hva som har hendt, svarer Grødem-Olsen.