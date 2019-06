Politiet om knivstikkingen i Oslo: Siktede er russisk statsborger som er godt kjent for politiet.

– Han truet flere personer på veien, forteller politiet på pressekonferansen, Martin Strand stabssjef.

På Ankerbrua gikk gjerningsmannen løs på en person med kniv. Offeret er en fillipinsk statsborger. Personen er alvorlig skadet, men utenfor livsfare.

Gjerningsmannen er en russisk statsborger, som har bodd i Norge i flere år. Han er godt kjent for politiet fra før og er domfelt for to forhold tidligere.

Mannen er nå siktet for drapsforsøk.

Ingenting tyder på at gjerningsperson og fornærmede har en relasjon til hverandre.

Politiet avfyrte et varselskudd, samt benyttet elektrosjokkvåpen på gjerningsmannen, i forbindelse med pågripelsen.

Brann i leilighet der mannen bodde

På pressekonferansen forteller politiet at det samtidig ble meldt om brann i en leilighet, der gjerningsmannen har bodd i en kort periode.

Selv om mannen er godt kjent for politiet fra før, er han ikke tidligere domfelt, ifølge politiet. De vil ikke fortelle hva mannen er kjent for fra før.

Vitner kontaktet politiet tirsdag morgen. Da politiet kom frem til området, hadde mannen beveget seg til Ankerbrua. Der knivstakk han en person idet politiet kom frem til stedet.

Tipser

Barbeint med kniv i hånden

Til VG sier operasjonsleder Tor Jøkling at politiet fikk inn nødtelefoner fra området klokken 8 tirsdag morgen, og at meldingene omhandlet en ustabil mann som ropte og skrek mens han holdt en kniv i hånden.

– Han sto barbeint og holdt en kniv i hånden, sier operasjonsleder Tor Jøkling til NRK.

Politiet sendte umiddelbart flere patruljer til stedet.

Flere vitner sier til VG at mannen gjentatte ganger ropte «Allahu Akbar» under hendelsen. Avisen skriver også at vitner, som vet hvem gjerningsmannen er, sier han fremsto som psykisk ustabil.