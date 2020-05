Mann innrømmer overgrep mot mindreårige i Oslo-klubb

En person med tillitsverv i en fotballklubb i Oslo er varetektsfengslet og mistenkt for overgrep mot mindreårige.

Nå nettopp

Klubben bekrefter forholdet overfor Aftenposten. En talsperson for klubben ønsker ikke å si mer om saken av hensyn til de involverte.

Mannen i 20-årene som er mistenkt for seksuelle overgrep mot to mindreårige spillere i klubben, ble varetektsfengslet fire uker sist lørdag. Retten begrunner varetektsfengslingen med at det er fare for at mannen vil unndra seg straff.

Han kan eventuelt slippes fra varetekt før dette dersom påtalemyndigheten anser det som mulig.

Ifølge fengslingskjennelsen skal den siktede mannen i politiavhør ha erkjent forholdene. Han erkjente også straffskyld i fengslingsmøtet.

To mindreårige

Mannen er siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang med to mindreårige på et av lagene han hadde et ansvar for. Overgrepene skal, ifølge fengslingskjennelsen, ha foregått via mobilappen Snapchat.

Mannen skal ha vært involvert i flere av barne- og ungdomslagene i klubben. Ifølge kjennelsen må han ha opparbeidet seg stor lojalitet hos ofrene for å kunne gjennomføre forholdene siktelsen gjelder.

– Jeg vil ikke kommentere denne saken ut over det som står i kjennelsen. Min klient motsetter seg ikke fengsling og erkjenner forholdene som han er konfrontert med, sier mannens forsvarer, Heidi Ysen, til Aftenposten.

Klubben har nå satt i gang informasjonssamtaler med berørte foreldre og utøvere i klubben.

