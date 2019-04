Her blir det servering og kultur til sommeren

Den fredede høylåven fra 1845 ligger like ovenfor Kontraskjæret og blir endelig åpnet permanent for publikum.

– Vi får plass til hele 450 personer inne i selve Høymagasinet, og det blir 120 sitteplasser utendørs. , forteller Thorbjørn Holth i Forsvarsbygg, prosjektleder for utvikling av Høymagasinet.

Hvis du har vært oppe ved Akershus festning, har du kanskje sett den digre bygningen på vei ut til Festningen Restaurant i Myntgata. Høymagasinet er et stort, åpent bygg i utmurt bindingsverk og tidligere forsynt kavaleriets hester med fôr.

I mai åpner de dørene etter et omfattende restaureringsarbeid, et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarsbygg og Fauna Eiendom AS.

Nytt liv på historisk grunn

– Vi begynte å jobbe med Festningen restaurant for syv år siden, og ser på Høymagasinet som en naturlig videreføring. Forsvarsbygg ønsker å åpne opp flere bygg for publikum. Vi har nå god erfaring med bevaringsverdige bygg. De har en naturlig konkurransefordel kontra nye bygg. Her blir det nytt liv på historisk grunn, sier Rasmus Os, daglig leder i Fauna Eiendom AS.

Restaureringen har foregått i tett samarbeid med Riksantikvaren og Byantikvaren

– De skal ha honnør for å se verdien av å skape liv i gamle bygninger. Man kan selvsagt blir frustrert over enkelte detaljer, men slik må det være, sier Os.

Fauna Eiendom AS skal stå for bevertningen inne og ute. Utendørs skal det være åpent hver dag i sommerhalvåret.

Ikke isolert

Holth i Forsvarsbygg sier de har laget et «bygg i bygget» fordi de ønsker å gjøre minst mulig inngrep i det eksisterende huset. Det nye, middels store kulturhuset har god akustikk for klassiske konserter. Det er også satt opp bassdempende plater.

– I taket er det ulike varmelamper, for bygget er ikke isolert. Her skal vi ha minst 20 publikumsrettede arrangementer hver sommer, med alt fra film, boklanseringer, teater og ulike typer konserter. Du kan også booke bryllupet ditt her, fortsetter Holth.

For tiden blir det bygget scene- og serveringsfasiliteter, ny infrastruktur og nye toaletter. Arbeidet ble utsatt en uke i vår da man fant et lik i bakken – som viste seg å være et hestekadaver.