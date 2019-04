Bill.merk: Pent brukt helikopterdekk til salgs

Teglstein, stålrister, bøkepanel, eikelistverk, dører, vinduer, aggregater, ståltrapp, rekkverk, badstuovner, et 20-talls stålvasker eller kanskje et helikopterdekk til hytta.

Det er nesten ikke den ting du ikke kan få kjøpt av bygningsmateriell når Veidekke på oppdrag fra Statsbygg nå har startet rivingen av R4, den ni etasjer høye bygningen i Regjeringskvartalet.

Bygget, som inneholdt Olje- og energidepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Departementenes servicesenter, ble sterkt skadet i terrorangrepet 22. juli 2011 og har siden ikke vært i bruk.

Olav OIsen

Nå blir bygningen lagt ut for salg – i deler.

– Dette er en piloterfaring i Statsbygg. Sirkulær økonomi og det å omsette brukte byggevarer er en ny greie i byggebransjen, sier miljørådgiver Elin Hansen i Statsbygg.

– Hvor mye koster et helikopterdekk nå til dags?

– Hehe, nei, det vet jeg jammen ikke. Vi har aldri forsøkt å selge den slags før, så det blir litt opp til Veidekke å finne noen som er villig til å betale, sier hun.

Olav OIsen

Fakta: Regjeringsbygg 4 (R4) Ble oppført mellom 1985 og 1988. Består av ni etasjer, to kjelleretasjer og helikopterdekk på taket. Bygningen utgjør 25.700 kvadratmeter, inkludert Møllergata 17s areal som var en integrert del av R4. Bygningen ble sterkt skadet under bombeeksplosjonen 22. juli 2011. I ettertid er all innredning og tekniske installasjoner fjernet i kontoretasjene, og bygningen er sikret med tildekking av åpninger i fasaden.

Olav OIsen

I teorien vil alt som kan selges fra bygningen, bli forsøkt solgt eller gitt bort. Statsbygg tror det finnes et marked for brukte bygningsmateriell i disse miljøtider.

– Vi tror det er et marked der, men vi er ennå litt usikre på hvordan man prissetter de ulike delene. Det avhenger selvsagt av hvor mye tid det tar demontere ting, transportavstand, om det er behov for mellomlagring eller om det kan gjenbrukes uten en ny CE-sertifisering, sier Hansen.

Olav OIsen

– Er dette kun forbeholdt bedrifter eller kan også privatpersoner kjøpe ting?

– Alle som vil kan kjøpe.

– Helikopterdekk er selvsagt kjekt å ha, hva vil du ellers dra frem som indrefileten fra bygget?

– Vi har en del smådetaljer som vi kanskje tror vil bli omsatt raskt, blant annet eikepanelet fra rommet som ble brukt til pressesenter. Her er det ellers ribbevegger, lysarmatur og badstuovner, sier Hansen.

Forsvarsbygg har allerede meldt sin interesse for ombruk av alt av sikkerhetsglass fra R4.

Olav OIsen

Foreløpig finnes det ikke noe finn.no for brukte bygningsmateriell i stor skala. Totalentreprenøren Veidekke har knyttet til seg Resirqel AS, de har så smått begynt å legge ut ting på sine hjemmesider.

Blant annet kan du allerede nå få kjøpt en to meter bred og 20 trins lang metalltrapp. Den er allerede satt ned fra 60.000 til 35.000 kroner.

– Problemet med brukte bygningsmaterialer er det dette enn så lenge er så regelbundet. I ytterste konsekvens har du ikke lov til å omsette ting som ikke er CE-merket, sier Martin S. Eid, Resirqels gründer.

CE-merke innebærer at det er dokumentert at grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt.

– Et finn.no for ombruksvarer høres flott ut, men det hjelper ikke stort om du ikke har rutiner og metodikk for å kvalitetssikre og eventuelt resertifisere ting, legger Eid til.

Olav OIsen

Derfor jobbes det nå på spreng for at alt som finnes i R4 kan gjøres tilgjengelig for salg.

– I praksis kan alt i dette bygget gjenbrukes, men det krever mye ressurser med tanke på en skånsom demontering. Samtidig trenger vi tilstrekkelig dokumentasjon som viser at dette kan gjenbrukes. Så det er litt nybrottsarbeid å gå opp denne stien, sier Eid.

Han tror at noe av det som skal selges for ombruk kan bli dyrere enn å kjøpe helt nytt.

– Det er ikke gitt at det blir billigere, i noen tilfeller kan det bli dyrere, sier han.

Olav OIsen

– Hvem er kundene her tror du?

– Det er mange. Det kan være aktører som etter hvert har begynt å ombrukskartlegge sin eksiterende portefølje, så har du de som ønsker å bygge nytt med ombruksmateriell, alt fra små til store design- og arkitektkontorer. I tillegg er det mange landskapsarkitekter som ser på ombruk av komponenter i forbindelse med miljøgater, sier Eid.