Mann i 40-årene siktet for drapsforsøk på to kvinner etter knivstikking på Grünerløkka

Natt til lørdag ble en kvinne i 20-årene knivstukket i Birkelunden på Grünerløkka. Politiet mener at hun var et tilfeldig offer, og har siktet en mann i 40-årene for drapsforsøk. Mannen ble pågrepet kort tid etter hendelsen og hadde kniv da han ble tatt av politiet.

Mannen er siktet både for angrepet mot kvinnen og for å ha forsøkt å drepe en venninne som var sammen med offeret, sier forsvarer Øystein Storrvik til VG.

Siktede blir fremstilt for varetektsfengsling mandag.

– Han sitter fortsatt i avhør, sier Rita Parnas, påtaleansvarlig i saken til Aftenposten i 16-tiden søndag.

– Ingen foranledning til hendelsen

– Etter samtaler med kvinnen og vitner fremstår det som hun var et tilfeldig offer. De skal ha kommet gående i hver sin retning da mannen uprovosert stakk henne. Det er ingen relasjon til gjerningsmannen, ikke noen krangel eller foranledning til knivstikkingen, sa operasjonsleder Tore Solberg i Oslo-politiet til Aftenposten søndag morgen.

Ifølge Storrvik knytter siktede seg til handlingen.

– Han er kjenner å ha stukket den ene med kniv, men det framstår som ganske uforståelig. De var helt fremmede mennesker for ham. Det er foreløpig ikke snakk om noe motiv, sier advokaten til VG.

Parnas sier til VG at politiet vil vurdere judisiell observasjon for å kartlegge siktedes psykiske helse.

Politiet: Ikke norsk statsborger

Mannen i 40-årene og er ikke norsk statsborger, ifølge politiet. Ifølge Storrvik har han portugisisk statsborgerskap.

– Så vidt vi vet, så bor han ikke permanent i Norge, sier Parnas.

Kvinnen ble sendt til Ullevål universitetssykehus. Hun er operert og tilstanden er stabil, opplyste politiet søndag morgen.

Offeret varslet selv politiet og klarte å gi en presis beskrivelse av gjerningsmannen, noe som gjorde at politiet kunne gå til pågripelse like i nærheten klokken 03.18.

Fornærmede er fortsatt ikke avhørt. Det er foreløpig uklart når det vil la seg gjøre.

– Hun er fremdeles på sykehus. Hun blir avhørt når det er mulig, sier Parnas.