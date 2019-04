Det er VG som melder om siktelsen etter at en kvinne i 20-årene ble knivstukket i Birkelunden på Grünerløkka natt til lørdag. Politiet mener at hun var et tilfeldig offer.

Mannen i 40-årene og er ikke norsk statsborger, ifølge politiet. Han vil fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser påtaleansvarlig Rita Parnas overfor avisen.

Kvinnen ble sendt til Ullevål universitetssykehus. Hun er operert og tilstanden er stabil, opplyste politiet søndag morgen. Offeret varslet selv politiet og klarte selv å gi en presis beskrivelse av gjerningsmannen, noe som gjorde at politiet kunne gå til pågripelse like i nærheten klokken 03.18.

– Etter samtaler med kvinnen og vitner fremstår det som hun var et tilfeldig offer. De skal ha kommet gående i hver sin retning da mannen uprovosert stakk henne. Det er ingen relasjon til gjerningsmannen, ikke noen krangel eller foranledning til knivstikkingen, sa operasjonsleder Tore Solberg i Oslo-politiet til Aftenposten søndag morgen.

Mannen som ble pågrepet og senere siktet hadde kniv da han ble tatt av politiet.

Saken oppdateres.