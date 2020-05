Konsertgjest: – Det føles mye sunnere å drikke øl ute

Første fredag uten skjenkestopp i hovedstaden lover godt for øltørste Oslo-boere.

Første fredag uten skjenkestopp og god stemning. Fra venstre Guro Furunes Pettersen, Christine Wilhelmsen, Marthe Vee, Trine Mjølhus Jacobsen og Kaja Aasmoe. Ketil Blom Haugstulen

I bakgården på konsert- og utestedet Revolver i Oslo var to bordsettinger med artisten Torgeir Waldemar utsolgt, med plass til inntil 50 gjester på hver. På veggene hang flasker med desinfeksjonsmiddel og lapper med oppfordringen «bruk meg».

– Det er deilig at det åpnes igjen, men også litt skummelt. Arrangørene har vært veldig flinke her, så vi føler oss trygge, sier Kaja Aasmoe.

Fakta Slik er skjenkereglene: Kun de som har registrert seg på egen liste hos Næringsetaten kan skjenke alkohol. Det skal serveres mat. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas. Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern. Det skal praktiseres bordservering. Det er tillatt med grupper på opptil 20 personer. Serverings- og skjenkestedene må vurdere hvilke gruppestørrelser de har kapasitet til uten at dette går utover andre smitteverntiltak, som for eksempel den anbefalte avstanden på en meter. Skal sørge for at gjester og personell kan holde 1 meters avstand. Skjenketid til kl. 23:30 og åpningstid til kl. 24:00. Kilde: Oslo kommune Vis mer

Sammen med venninnegjengen hadde hun bestilt bord på stamstedet fredag kveld. Som en del av smitteverntiltakene er det bare serveringssteder som tilbyr mat- og bordservering, som kan holde åpent. Mange har lagt om rutinene for å få det til.

– Jeg har savnet å gå på Revolver, sier Guro Furunes Pettersen.

– Det føles mye sunnere å drikke øl ute, ler Trine Mjølhus Jacobsen.

– Ja. Jeg håper vi klarer å være flinke nok til å følge tiltakene slik at det ikke må stenge ned igjen, sier Christine Wilhelmsen.

De nye reglene, med bordservering og bare sitteplasser, kan bli værende en god stund i hele landet. Helsedirektoratet anbefaler at steder som driver som bar/nattklubb, er noe av det siste som bør bli åpnet for igjen.

– Hadde hatt plass til flere uten konsert

Publikum oppførte seg pent og pyntelig på Revolver fredag kveld. Ketil Blom Haugstulen

21. mars forbød Oslo kommune alkoholservering etter at kontroller ved flere serveringssteder avslørte brudd på smittevernreglene. Fortsatt må serveringsstedene overholde en rekke krav, men fra og med onsdag 6. mai opphevet byrådet skjenkeforbudet i hovedstaden.

Fra torsdag av tillot myndighetetne arrangementer med inntil 50 deltagere på offentlig sted. Forutsetningene er blant annet at deltagerne holder minst én meter avstand til hverandre og at det er en ansvarlig arrangør.

– Vi kunne hatt flere gjester dersom vi ikke arrangerte konserter, men fordi vi har et ganske lite lokale har vi valgt å være arrangør, forteller innehaver Dan Marius Nordhagen.

Det har gått fint å opprettholde smitteverntiltakene.

– Det har gått bra. Folk har vært veldig greie å ha med å gjøre, sier han.

Torgeir Waldemar holdt to konserter i løpet av kvelden. Ketil Blom Haugstulen

På grunn av smitteverntiltakene er det imidlertid flere ansatte på jobb, men færre gjester.

– Det er ikke akkurat noen gullgruve, men det godt at hjulene er i gang igjen, sier innehaveren.

Utestedet og konsertscenen har planlagt flere konserter fremover, noe som også kommer musikkbransjen til gode.

– Vi har fått mange henvendelser direkte fra artister og management. Det er klart at det ikke er det samme å spille på internett, sier Nordhagen.

Det er kveldens artist, Torgeir Waldemar, helt enig i.

– Det var veldig deilig å spille igjen. Da jeg hørte lyden av applaus tenkte jeg bare «det var sånn det var, ja». Det er jo dette som er ordentlig konsert, sier Waldemar.

Øl og sjakk

På sjakkpuben The Good Knight noen kvartaler nedenfor holdt de åpent for første gang siden det ble i iverksatt skjenkeforbudet ble iverksatt.

– Det er deilig å avlaste litt med et par øl og sjakk. Noen spiller faktisk bedre etter et par øl også, sier Jimmy Johansen.

Kameratene Jimmy Johansen og Hans Arild Runde på sjakkpuben The Good Knight. Ketil Blom Haugstulen

Både Johansen og vennen Hans Arild Runde var glade for å kunne spille et parti sjakk og ta seg noen øl samtidig. De har begge hatt hjemmekontor og syntes det var godt å komme seg ut igjen.

– Det er jo forsommer, og da blir man lysten på å gå ut. Det er deilig å avlaste litt med et par øl og sjakk. Noen spiller faktisk bedre etter et par øl også, sier Johansen.

Runde hadde også vært en tur ute tidligere i uken.

– Jeg var på Politikeren (pub i Oslo, journ.anm.) da det åpnet på onsdag. Da var det fullt, forteller han.

Både Runde og Johansen har inntrykk av at utestedene i Oslo nå er flinke til å følge smitteverntiltakene som fortsatt er påkrevd.

– Noe av det håper jeg faktisk at de viderefører også etter at koronapandemien er over. Som for eksempel tilgangen til håndsprit, sier Johansen.

Roser kommunen

Innehaver og eier av The Good Knight, Kristoffer Gressli, sier salget fortsatt går noe tråere enn en vanlig fredagskveld, men tilskriver deler av det minkende klientellet at puben ikke har uteservering. Han synes det har vært enkelt å forholde seg til tiltakene fra kommunen.

– Jeg ser at de har fått en del tyn, men her synes jeg Oslo kommune fortjener den rosen de kan få. Det har vært ryddig å forholde seg til reglene, sier Gressli.

Næringsetaten kan stenge steder som ikke overholder reglene som er fastsatt i byrådets forskrift. Det lønner seg derfor å opprettholde god hygiene og grunnleggende krav om smittevern.

Tiltaket med nedlastbare plakater serveringsstedene kan henge opp (tilgjengelige på kommunens hjemmesider) falt særlig i god jord hos Gressli.

– Da kan vi bruke tiden på andre ting, som å vaske sjakkbrikker.