Det snaut halvannen kilometer lange gateløpet ble anlagt rundt 1890 og ble raskt bebygget med ruvende velstandsbygninger i det febrilske byggetempoet som fant sted før det store Kristianiakrakket i 1899. I de påfølgende årene ble byggevirksomheten liggende brakk i det som brått hadde blitt Depresjonsbyen Kristiania, før funksjonalismen ble den rådende stilen i mellomkrigstiden. Derfor kan en vandring i Bygdøy allé bli en tur i arkitekturhistorie fra slutten av 1800-tallet og inn i det mer moderne neste hundreår.

Vi går raskt forbi Norsk Hydros ruvende 14 etasjers blokk fra 1960-tallet og ser heller oppover alleen som i dag består av rundt 150 trær. Opprinnelig for ca. 130 år siden ble hele 230 kastanjetrær plantet der, antageligvis etter forbilde fra Paris. Og mens vi syngende bejubler trærne, bør vi ha i bakhodet at da de begynte å vokse seg store på 1930-tallet, klaget de som bodde inntil Bygdøy allé over at trærne skygget for mye!