Gjennom det siste året har Bymiljøetaten mottatt flere henvendelser fra publikum om at det forekommer hyppige lekkasjer fra rutebusser nord i Oslo.

Henvendelsene har hovedsakelig dreiet seg om drivstoffsøl i Grefsen-området, der busslinjene 56 (Nydalen – Solemskogen) og 25 (Majorstuen – Lørenskog stasjon) opererer.

Christian Gvein sykler langs strekningen til og fra jobb. Han forteller at han begynte å legge merke til at bussene lekket drivstoff for halvannet år siden.

I august i fjor meldte han fra til Bymiljøetaten og Ruter.

– Bussene fylles antageligvis for fulle av diesel, og da renner det av i svingene, sier Gvein.

Iverksatte tiltak

Bymiljøetaten ba deretter Ruter om en tilbakemelding på hvilke tiltak som skulle iverksettes for å forebygge lekkasje.

Ruter svarte at de sammen med sine bussoperatører Norgesbuss og Nobina jobbet for å hindre flere lekkasjer eller søl i veibanen:

Nobina iverksatte kontrollering av bussenes drivstoffslokk og mer opplæring for riktige rutiner ved fylling.

Norgesbuss gjennomgikk også sine rutiner for tanking

Ruter innførte ekstra kvalitetskontroll på bussdepotene og i operatørenes vaskehaller

Fortsatt drivstoffsøl

Men nesten et år senere blir det fortsatt observert drivstoffsøl på veiene i Grefsen-området. Gvein mener det begås miljøkriminalitet.

– Det er ikke noe bedring, sier han.

Gvein forteller at bussene lekker særlig i svinger. Han sykler ofte langs busstrekningen og bekymrer seg for syklister og andres sikkerhet.

– Det er skummelt å komme syklende fordi diesel er så glatt. Jeg må legge meg utenfor, i feil kjørebane, for å unngå sølet, sier Gvein.

Vil be om hyppigere kontroller

Bymiljøetaten bekrefter ovenfor Aftenposten at drivstofflekkasjer fra busser i området har forekommet i ettertid av fjorårets tiltak.

Pressevakt Liv Eggebø forteller at de tar lekkasjene på alvor. I en e-post skriver hun at de er i tett dialog med Ruter og operatørene for å iverksette flere tiltak.

«Vi vil nå blant annet ta kontakt med Ruter for å be om hyppigere kontroller av bussenes dieseltanker for å hindre forurensing», står det i e-posten.

– Menneskelig feil

25-bussen driftes av selskapet Nobina. Administrerende direktør Jan Volsdal sier menneskelig svikt er grunnen til at bussene lekker drivstoff.

Dersom tanken er helt full og lokket på drivstoffstanken ikke er lukket skikkelig, kan drivstoff skvulpe ut under kjøring. Dette kan spesielt skje når bussen kjører i svinger.

– Vi har innført ekstra kvalitetssikring for at det ikke skal skje, sier Voldsdal.

På spørsmål om mulig forurensing understreker han at 25-bussen benytter biodiesel av type HVO. Denne typen drivstoff er fremstilt av vegetabilske oljer og animalsk fett.

Voldsdal legger til at stripene i veibanen også kan skyldes kondens fra bussens airconditionanlegg.

Kjent med saken

56-bussen mellom Nydalen og Solemskogen driftes av Norgesbuss. Teknisk direktør Henning Berthelsen forteller at han er kjent med at bussene på strekningen har lekket diesel.

Han forteller at lekkasjene kan skyldes at dieseltanker ofte ligger lavere plassert på busser enn andre kjøretøyer.

– Derfor er det lettere at det skvulper fra busser som kjører med diesel, sier Berthelsen.