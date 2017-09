Lange busser skaper trafikkaos

I våres ble de gamle, korte sliterne erstattet av leddbusser på rute 34, fra Ekeberg hageby til Tåsen. Mange er sikkert glade for det. Det er blitt plass til mange flere passasjerer, og bussene har mange flere sitteplasser. Men bilistene som kjører Nordbergveien er ikke like fornøyde.

Der står nemlig bussene parkert når de ikke kjører – og der er det ikke plass til dem.

Les også: Puppereklamen for sugardating blir nå fjernet fra Oslos gater

Bussene blokkerer trafikken

En fortvilet nabo ringer Osloby og klager sin nød. I rushtiden hender det ifølge ham at tre busser står etter hverandre i Nordbergveien. Det er bare plass til én av dem i busslommen utenfor Tåsen senter. De to andre står etter hverandre i høyre felt og lager en solid propp i tofelts veien.

Da Osloby var på besøk i ettermiddagsrushet, var den tredje bussen ikke kommet. Likevel ble køen ganske lang. En og annen bilist som lengtet hjem til saus og poteter eller som kanskje har barn som skulle på trening, mistet hodet og kjørte mer eller mindre hasardiøst forbi.

Stein Erik Kirkebøen

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Cathrine Myhren i Ruter kan det være enda verre.

– Det hender det ikke er plass til alle bussene på østsiden, da kan det bli stående buss i begge retninger i Nordbergveien. Når to busser står på hver side av veibanen, er det kun bredde nok til at ett kjøretøy kan passere mellom dem. Vi beklager de ulempene dette medfører og håper å få på plass en bedre løsning.

– Hva har dere gjort?

– Ruter har tatt opp saken med Bymiljøetaten, sier Myhren.

Les også: Oslo bussterminal skal pusses opp til det ekstreme

Hurtigløsning

Bymiljøetaten er innstilt på å gjøre noe med problemet fort.

«Ja, vi vil ha en bedre løsning på plass i løpet av høsten», skriver kommunikasjonsrådgiver Line Holand i en e-post til Aftenposten.

Her er problemet:

Hun opplyser at løsningen går ut på at drosjeholdeplassen flyttes midlertidig til bussens endeholdeplass ved senteret og at bilparkeringen på motsatt side omdisponeres til drosjelomme. De som parkerer der i dag må finne nye steder å sette bilen. Bussens endeholdeplass flyttes ca. 150 meter sørover, rett nedenfor Tåsen grill & pizza. Da vil ventesituasjonen under broen være løst og adkomsten til Tåsen senter vil bli mer trafikksikker.

Veien bygges om

– Men dette er bare en midlertidig løsning?

– Ja, Tåsenveien skal bygges om. Planen er å starte arbeidet våren 2018. Byggetiden er ca. to år. Vi kan imidlertid ikke vente så lenge med å løse problemet for bussen utenfor Tåsen senter, opplyser Holand.

Enda lenger busser med plass til 190 passasjerer er på vei til Oslo.

Loven er lik for busser og biler

Vår innringer reagerer også på at bussene ikke får bot selv om det er tydelig skiltet med «parkering forbudt» i gaten.

Bymiljøetaten svarer at det ikke er spesielle parkeringsregler for busser.

«Sjåførene har normalt god trafikkforståelse og unngår stans og parkering som medfører redusert trafikksikkerhet og fremkommelighet», skriver presseansvarlig, Monica T. Olsen i en e-post.

Hun oppfordrer publikum til å varsle om feilparkerte kjøretøyer som hindrer fremkommelighet.