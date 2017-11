– Min klient hadde ikke noe fullbyrdelsesforsett, men hun er krystallklar på at hun har et ansvar for å ha gjort noe som er straffbart. Hun ville bare skade med musegiften, ikke drepe, sa forsvarer Hilde Marie Ims etter aktors innledningsforedrag i Oslo tingrett torsdag.

På tiltalebenken i sal 328 i tingretten sitter den 30 år gamle kvinnen. På tingrettsdommer Torhild Margrethe Brende spørsmål om hun erkjenner straffskyld etter tiltalen – drapsforsøk – er svaret kontant «nei».

– Ble matet med gift

Den tiltalte kvinnen var bare 18 år gammel da felles venner koblet henne til den 12 år eldre nordmannen. Deretter fulgte ekteskap og barn – og et forhold med kraftig turbulens og flere separasjoner.

I fjor sommer kjøpte kvinnen to pakker med musegift på Jernia, som hun begynte å drysse over mannens kornblandinger. For å skjule smaken fikk han også en solid dose vaniljesaus på toppen.

Om kvelden 15. september helte kona opp en skål to tredeler full med korn, som hun sa var helsekost.

– Mens barna var i dusjen, matet hun meg med skje etter skje. Smaken var helt forferdelig bitter. Jeg hadde ikke klart å få det ned om jeg ikke hadde fått noe søtt som vaniljesaus ved siden av, sa mannen, som var overbevist om at helsekostprodukter måtte smake bittert og helt forferdelig.

Påsto det var selvmordsforsøk

I 05-tiden 16. september ringte kona til AMK-sentralen og sa hun hadde våknet av et kraftig «dunk» fra stuen, hvor hun fant ektemannen livløs på gulvet.

Til ambulansemannskapene sa hun at mannen hennes hadde tatt musegift, og hun ga dem både en tomeske med musegift og et ark hvor ektemannen angivelig skulle ha skrevet at han ønsket å ta sitt eget liv.

Samme dag ble politiet varslet etter at sykehuset fant både spor etter musegift og virkestoffene fra viagra-tabletter i blodet hans.

Selv husker ektemannen ingenting fra rundt kl. 20.30 kvelden 15. september og frem til han våknet opp på Oslo universitetssykehus, avdeling Lovisenberg dagen etter.

– Jeg husker at sykepleieren som satt ved senga sa at jeg hadde fått i meg rottegift, og at jeg selv hadde tatt det. Nei, nei, svarte jeg, og akkurat da gikk det opp for meg hva som hadde skjedd. Jeg har ennå ikke klart å bli sint for det som har skjedd, forklarte han i retten.

Per Annar Holm

Skal ha knust brudebildet

Kona og ektemannen satt på hver sin side av sal 328 i tingretten. De er i dag separert.

I retten fortalte ektemannen blant annet om hvordan tiltalte på et tidspunkt måtte plastre ham etter å ha knust brudebildet deres mot hodet hans.

– Jeg har i ettertid lurt veldig på når hun begynte å tenke på å rydde meg av veien, sa han også i sin forklaring.

I 2010 ble kvinnen etterlyst internasjonalt, siktet for å bortført parets barn til sitt hjemland.

– Barnekidnapping er mye verre enn et drapsforsøk, sa ektemannen i retten.

Var dosene dødelige?

Det er satt av fem rettsdager til saken. Den tiltalte skal forklare seg fredag.

Et viktig spørsmål i retten vil være om mengden musegift mannen spiste kunne ha vært nok til å drepe ham. De medisinsk sakkyndige har konkludert med at musegiften trolig var «i nedre sjikt», toksikologisk sett, for å kunne ha vært en dødelig dose.

– Men også et utjenlig forsøk er en straffbar handling, understreket aktor Guro Hansson Bull.

Aktor har også varslet at hun senere i rettssaken vil dokumentere Google-søk kvinnen har gjort.

Fornærmede mener at kona kan ha hatt et økonomisk motiv for å ønske ham tatt av dage:

– Som offentlig ansatt ville den etterlatte få 1 million kroner om jeg døde, sa han.