Politikerne er enige: Billettprisene øker neste år

I en pressemelding mandag skriver byrådet at de nå er enige med Akershus om å redusere den planlagte økningen i kollektivprisene.

Det betyr at det blir dyrere å reise kollektivt fra neste år, men prisøkningen blir halvparten av det som var planlagt.

Nøyaktig hvor mye billettene vil øke i pris er ennå ikke kjent, da det vil variere mellom de ulike billettypene. De som reiser oftest skal i størst mulig grad skjermes for prisøkningen.

Derfor blir det dyrere

I fjor ble politikere fra Oslo og Akershus enige om å øke billettprisene på kollektivreiser for å finansiere store utbyggingsprosjekter, som Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen.

Men da Oslo-byrådet la frem sitt budsjettforslag foreslo de å heller bevilge penger til prosjektene over budsjettet, i stedet for å øke prisene. Fordi Oslo og Akershus har felles prisstruktur var betingelsen at Akershus-politikerne var med på dette.

Politikerne i Akershus gikk ikke med på det. I stedet landet de på et kompromiss der Ruter må ta hele regningen, uten at de får øke billettprisene like mye som forespeilet.

Kan bli prissjokk fra 2019

I år tar politikerne 79 millioner kroner fra Ruters økonomiske handlingsrom, mens 79 millioner skal tjenes inn gjennom dyrere billetter.

Det er fortsatt uklart hva som skjer i 2019. Da må enten politikerne bli enige om å bevilge pengene selv, eller øke billettprisene ytterligere.