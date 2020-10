Finværet kommer og Akerselvas fosser har fått ti ganger mer vann

Maridalsvannet i Oslo må tappes ned. Dermed blir fossene i Akerselva mye flottere. Samtidig lover meteorologene at finværet kommer.

11. okt. 2020 16:11 Sist oppdatert nå nettopp

Hans O. Torgersen Vøyenfallene i Akerselva ble ekstra flotte etter at vannføringen ble tidoblet søndag. Vannføringen i Akerselva gikk opp fra 1,5 kubikkmeter i sekundet til 15. Mange benyttet anledningen til å ta bilder.

– Man bør benytte anledningen til å se på fossene, sier nestleder Per Østvold i Miljøforeningen Akerselvas Venner.

Han forteller at vann- og avløpsetaten i Oslo kommune lørdag varslet om at vannføringen i elven kom til å gå opp fra 1,5 kubikkmeter vann i sekundet til 10. Årsaken til dette er at vannstanden i Maridalsvannet og de andre vannene i marka må ned.

– Søndag morgen fikk vi så beskjed om at de på grunn av mye nedbør skulle øke vannføringen til 15 kubikkmeter i sekundet.

Østvold forteller at det er langt ifra bare Maridalsvannet som skal tappes for vann.

– Det er et enormt vassdrag. Oppover hele Nordmarka ligger det innsjø etter innsjø. Mange av dem, helt opp til grensen til Nittedal, er forbundet med Akerselva.

Søndagens måling fra vannføringen i Akerselva viser tydelig hvor mye mer vann som renner i elven denne dagen enn tidligere i høst. Foto: Norges vassdrags- og energidirektorat

– Kan bli nattefrost

Ved Meteorologisk institutt på Blindern bekrefter statsmeteorolog Kristian Gislefoss at det har regnet mye. Men nå lover han at nedbøren holder seg unna og at det blir godvær på Østlandet.

– Det ser veldig lovende ut med mye fint vær. Det som er viktig å få med seg, er at det fort kan bli nattefrost i Oslo-regionen. Dagtemperaturen kommer ikke opp i mye over ti grader.

Gislefoss forteller at oktober har startet veldig mildt.

– Det har vært mye varmere enn normalt, og så har det vært fuktig. Enkelte steder på Østlandet har allerede brukt opp kvoten for nedbør i hele oktober. Nå setter nordavinden inn, og da er det kaldluft som kommer. Allerede i dag er det en helt annen lufttype ute. Nå er det frem med de litt småtykke jakkene.