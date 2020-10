Skolebyråden om skoledirektørenes lønnshopp: - Ikke mitt ansvar

Direktører med millionlønn fikk lønnshopp på inntil 14 prosent, mens lærerne blir bedt om å vise moderasjon i Oslo-skolen. – Ikke mitt ansvar, svarer Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune. Foto: Vidar Ruud

21. okt. 2020 20:05 Sist oppdatert nå nettopp

– Kjente du til dette, spurte Venstres Hallstein Bjercke byråden i den muntlige spørretimen under bystyremøtet i Oslo onsdag.

– Svaret på det er nei, svarte Thorkildsen.

Som vanlig, helt siden koronaen kom i mars, ble møtet avholdt som videomøte og ikke i bystyresalen.

Bjercke var i flere spørsmål vært inne på onsdagens artikkel i Dagbladet og brukt ord som «lønnsfest» gjentatte ganger om direktørers lønnsøkning.

Ifølge avisen fikk enkelte direktører, som allerede hadde millionlønn, en lønnsøkning på inntil 14,7 prosent i år. Seks direktører fikk lønnsøkninger som gjorde at de nå har årslønner på mellom 1,1 og 1,2 millioner kroner.

Ledelsen i Utdanningsetaten forklarer lønnsøkningene med at de aktuelle lederne har fått et større ansvarsområde.

Bjercke viste til kontrastene innad i Oslo-skolen:

– Ikke bare har antallet direktører økt, men lønnen deres har også økt. For noen av dem med mer enn 14 prosent. Om en måned begynner lærernes lønnsoppgjør, hvor de oppfordres til å utvise moderasjon i en krisetid.

Lærerne er tilbudt 1,7 prosent lønnsøkning.

– Ikke mitt ansvar

– Alle forhold som angår lønnsfastsettelse, er delegert til etatsdirektøren (Marte Gerhardsen, red.anm.). Det er ikke noe jeg blander meg borti eller har ansvaret for, som det heller ikke var da Hallstein Bjercke var byråd, svarte Inga Marte Thorkildsen.

Skolebyråden la til:

– Jeg ønsker ikke å kommentere det, annet enn at jeg har hatt dialog for å finne ut av det som beskrives i Dagbladet. Det jeg kan si, er at et mindretall har fått en lønnsøkning, som knytter seg til økt ansvar i en omorganiseringsperiode.

Nylig gikk Thorkildsen ut i VG og fortalte om en utfordrende økonomisk situasjon i Oslo-skolen.

– Vi har ikke handlingsrom, sa hun da.

Inga Marte Thorkildsen peker på utdanningsdirektør Marte Gerhardsen som den ansvarlige for direktørenes lønnsøkning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Men Hallstein Bjercke var ikke ferdig:

– Det vi er blitt fortalt, er at direktører i etaten har gått opp 6 og 7 lønnstrinn, noen har gått opp så mye som 140.000 kroner. Det er umusikalsk når lærerne blir oppfordret til å ha lave forventninger. Var byråden klar over denne lønnsfesten, og var det en riktig prioritering?

– Igjen vil jeg vise til at alt som angår lønnsfastsettelse ligger hos direktøren, og det er ikke noe jeg har ansvaret for, svarte Inga Marte Thorkildsen.

Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen har ikke besvart Dagbladets henvendelser i saken.