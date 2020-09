Anlegg på Sjursøya evakuert etter at alarm ble utløst

To tanker på et anlegg på Sjursøya blir undersøkt etter at en alarm fra et slokkeanlegg ble utløst. Anlegget er evakuert.

NTB

6 minutter siden

Ifølge målinger fra brannvesenet har det trolig ikke vært noen lekkasje ved anlegget, men for å være på den sikre siden er det aktivert nødstopp, og anlegget er evakuert, opplyser politiet i Oslo på Twitter.

Meldingen om alarmen kom til nødetatene klokka 16.42 tirsdag ettermiddag. Ved 17.30-tiden er fagpersoner på stedet for å vurdere om det eventuelt har oppstått en elfeil på tankene.

Tankene som undersøkes, er på henholdsvis 1.240 og 380 kubikkmeter, ifølge politiet i Oslo.