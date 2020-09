Én person omkom og åtte hus ble totalskadet i Oslo. Nå har politiet konkludert.

Verdier for flere millioner kroner gikk opp i røyk da det begynte å brenne i et rekkehus på Haugenstua i pinsen.

Dette dronebildet viser brannstedet i Groruddalen. Tilsammen ble åtte boenheter totalskadet. En mann i 70-årene omkom i brannen. Hans O. Torgersen

Brannen startet i en rekkehusrekke i Stigenga på Haugenstua en lørdag formiddag i pinsen og spredte seg raskt til en annen husrekke. Etter et par timer var åtte rekkehus totalskadet.

En mann i midten av 70-årene omkom i brannen. Politiet satte inn flere ressurser for å sikre spor og etterforske brannen. Nå har politiet konkludert i saken.

– Vi kan slå fast at brannen ikke var påsatt, men vi har ikke klart å finne en brannårsak, sier Knut Nandrup, politiførstebetjent i seksjon for finans- og spesiallovgivning.

– Vi har noen interne teorier om hva som kan ha vært årsaken, men vi kan ikke slå fast noen av disse.

Det var viktig for politiet å finne ut om brannen var påsatt eller ikke. Dette med tanke på om det var en pyroman som hadde gjort det.

– Det viktigste er at ingen står brak brannen, legger han til.

Nødetatene fikk melding om brannen ved 11.10-tiden lørdag 30. mai.

Startet utendørs

Nandrup ønsker ikke å gå ut med hvilke teorier politiet har, men kan slå fast at brannen startet utendørs i inngangspartiet til det ene rekkehuset. Det var i dette huset den omkomne bodde.

– Hvor mye ressurser har dere brukt på etterforskningen?

– Vi har brukt en god del folk på etterforskningen, svarer Nandrup.

14 brannbiler og over 40 brannmannskaper kom etter hvert til stedet og deltok i slukkingen i Stigenga. Det tok flere timer før de fikk kontroll over brannen. Olav Olsen

Han kan fortelle at politiet har testet tre sentrale hypoteser i etterforskningen av brannen:

Brannen skyldes elektrisk feil eller feil bruk av elektrisitet.

Brannen skyldes optisk fenomen, altså solstråler som kan ha skint igjennom glass og startet brannen.

Brannen skyldes åpen ild. Det kan være mange årsaker til åpen ild, for eksempel levende lys, grilling og røyking.

I tillegg til disse hypotesene har politiet også undersøkt om brannen kunne ha vært påtent, men de har altså konkludert med at den ikke var det.

Ble oppdaget raskt

Rekkehusene i Stigenga ligger tett i tett. I tillegg til de åtte som er totalskadet, har flere fått mindre skader. Nandrup er glad for at brannen ikke startet på natten.

– I ettertid tenker jeg at det var hell i uhell at brannen startet på formiddagen, slik at den ble raskt oppdaget og folk kunne evakuere seg selv. Hadde det skjedd på natten, kunne det endt med større skadeomfang og i verste fall flere omkomne, sier Nandrup.

Politiet har nå konkludert med at brannen i Stigenga ikke var påsatt, men har ikke klart å finne svar på hva som var brannårsaken. Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Beboerne som ble husløse, vil nå få nye rekkehus på den samme tomten. Det er Gjensidige som har forsikringsansvaret for borettslaget.

– Vi har ventet på rivingstillatelse fra kommunen som vi fikk for ikke så lenge siden. Det er ikke lenge til vi starter å bygge opp igjen, sier Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Selskapet vil ikke oppgi hvor mye brannen har kostet dem.