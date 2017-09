Politikere innrømmer: Saken er ikke skikkelig utredet, men Ruseløkka skole rives likevel

Siden 1871 har den tronet der nede i Vika. Til våren er alle spor av den gamle skolen borte og om fire år skal den nye stå klar.

Det ble klart etter at Høyre til slutt ga etter. Etter to ekstraordinære møter i utdanningskomiteen, stemte Høyre i bystyret onsdag for å avvise et innbyggerforslag om ikke å rive Ruseløkka skole uten en skikkelig diskusjon om konsekvensen.

Det opprinnelig politiske vedtaket om riving ble vedtatt i april 2016.

Ingar Storfjell

Innbyggerforslag

Anne Ølstad hadde fremmet forslaget hvor hun blant annet skriver: «At et monumentalbygg som Ruseløkka skole med sin store kulturhistorisk verdi besluttes revet uten offentlig høring er oppsiktsvekkende og urovekkende».

Nye Ruseløkka skal «kulturarena og fremtidens skole».

Saida Begum, og de andre Høyre-representantene, stemte mot forslaget, og sikret dermed flertall for riving. Men de gjorde det ikke med stor entusiasme.

– Alternativet var verre

– Nei, vi gjorde det fordi vi mener alternativet er verre. Det ville medført usikkerhet og stor fare for bussing av elever i enda lengre tid. Skolen har vært stengt fra skolestart. Elvene fra 1. til og med 7. klasse blir busset til Vollebekk skole, mens de tre øverste trinnene har undervisning i skolens nabobygg, den tidligere tekniske skolen.

– Så dere er egentlig imot å rive skolen?

– Vi er imot å rive et slikt signalbygg på så dårlig beslutningsgrunnlag som vi gjorde nå. Vi er enig med beboerne i at alle alternativer ikke er skikkelig utredet. Mye informasjon er kommet opp takket være et beboerinitiativ etter at et riving ble vedtatt. Vi stemte for Venstres forslag om at så store og viktige saker for byen må fremmes som reguleringssaker som går grundig til verks, og ikke som byrådet har gjort denne gangen med en forenklet byggesak.

Fremskrittspartiets Camilla Wilhelmsen er enig.

– Bevaringsalternativet er altfor dårlig utredet. En grunn er at det ikke var plass til alle elevene i en restaurert Ruseløkka skole. Vi mener at man for eksempel kunne benyttet nabobygget, den tidligere Tekniker’n, og dermed fått plass til alle elvene på Ruseløkka etter oppussing.

Rødt ville ikke godta riving før en helt ny reguleringsplan for området ved skolen var gjennomført, men ble nedstemt.

Ingar Storfjell

Aktivistene er skuffet: – Riving er dårlig miljøpolitikk

Arkitekt Magne Magler Wiggan er en av mange lokale aktivister som har engasjert seg i saken. Han mener det er vanvittig å rive skolen, blant annet av miljøhensyn. Men han nekter å gi opp håpet:

– Ingenting er bestemt. Skolen er slett ikke revet, det finnes ikke engang bygningstillatelse for det nye bygget. Det som er bestemt, er at Byantikvaren ikke kan verne flere skoler og måtte kutte Ruseløkka.

– Nå må vi rett og slett områ oss, sier Wiggen.

– For oss er det viktig å vise hvilke feiltrinn som er blitt gjort. For i denne saken har det vært minimalt med innsyn og det foreligger ikke noe miljøregnskap, sier han.

– Nå kommer vi til å summe oss for å legge en strategi videre, sier han.

– Et demokratisk problem at ikke alle blir hørt.

Aktivistene er bekymret over at saken ikke har vært på høring. De mener at mange instanser som Oslo bys, Frogner historielag og Fortidsminneforeningen vel burde fått sagt sitt.

– Når ikke alle grupper blir hørt, er det et demokratisk problem, sier Øystein Røger.

Saken har vært svært belastende og splittende i nabolaget, så Røger orker ikke mer og gir seg.

– Nå er det opp til andre å gå videre, sier Røger.

Hvis ikke onsdagens vedtak i bystyret ankes inn for Fylkesmannen, er det endelig vedtatt at Ruseløkka skole skal fjernes fra bybildet i løpt av vinteren.