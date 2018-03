Polititmann slått til under ulovlig demonstrasjon på Oslo S

Klokken 18.45 meldte politiet på Twitter at de var til stede på Oslo S i forbindelse med en demonstrasjon som ikke var meldt.

En polititjenestemann var blitt slått til og en person pågrepet for vold mot offentlig tjenestemann.

– Det var 40–40 kurdere som demonstrerte. Vi vet ikke hva parolen deres var, men demonstrasjonen var ikke meldt, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth.

Polititjenestemannen ble slått til da han grep inn for å løse opp et slagsmål mellom to personer. Han er uskadet.

Alle demonstrantene fikk pålegg om å forlate stedet, noe de har etterkommet.