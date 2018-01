– Jeg er veldig glad og stolt over at vi nå er blitt et universitet. Det er en anerkjennelse av alt det viktige arbeidet som gjøres av studenter og ansatte ved OsloMet, og den store utviklingen i forskning og utdanning vi har hatt de siste årene, sier OsloMet-rektor Curt Rice.

Frem til i dag var han rektor for Høgskolen i Oslo og Akershus. Heretter skal institusjonen hete OsloMet - storbyuniversitetet.

– Jeg kommer rett fra statsråd på Slottet, hvor det ble besluttet at høyskolen får status som universitet, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på pressekonferansen der nyheten ble lagt frem.

Målt i studenttall blir det landets tredje største. Lærestedet har over 20.000 studenter og over 2000 ansatte, fordelt på tre steder: Pilestredet i Oslo, Sandvika i Bærum og Kjeller i Skedsmo. En stor del ut av utdannelsene skolen tilbyr, er profesjonsbaserte.

– Mer forskningsbasert utdannelse

– En av OsloMets styrker er at en rekke utdanninger som lærer, sykepleier og ingeniør er samlet under ett tak. Vi har dermed gode forutsetninger for å komme med smarte løsninger på velferdssamfunnets utfordringer, sier Rice.

– Det skjer store endringer innenfor disse fagfeltene og i arbeidslivet, og yrkene må utvikle seg raskt. Dette krever ny kunnskap og mer forskning. Som universitet kan vi satse enda mer på forskningsbasert utdannelse, rekruttering av ansatte og studenter og internasjonalt samarbeid, sier han også.

Jan Tomas Espedal

Den umiddelbare forskjellen for studentene er imidlertid liten, selv om Rice mener at de vil bli mer attraktive på arbeidsmarkedet med en universitetstittel på CV-en.

Langvarig prosess

12. desember 2017 fikk lærestedet beskjed fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om at søknaden om å bli universitet var godkjent, altså at de oppfylte de formelle kravene til forskning og utdanningstilbud.

Med regjeringens avgjørelse én måned senere, 12. januar 2018, er prosessen fra høyskolen til universitet avsluttet. Den startet 11 år tidligere, altså i 2007, da daværende rektor Sissel Østberg ved Høgskolen i Oslo tok til orde for det.

Fire år senere fusjonerte den med Høgskolen i Akershus, og allerede året før hadde de to skolene sammen laget en felles «strategi for universitetssatsing».

Navnet følger ikke norsk rettskrivning

Kunnskapsminister Røe Isaksen og resten av Regjeringen har også godkjent navneønsket fra lærestedet.

OsloMet-navnet var på forhånd omstridt. Blant annet Språkrådet ba om at det ble avvist siden det hverken fulgte norsk rettskrivning eller var informativt, altså ikke sa noe om hva slags institusjon det var.

Også stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H), som selv er fra Oslo, reagerte.

– Jeg synes det er et dårlig navn. Det minste en kan forvente at norske høyere utdanningsinstitusjoner, er at de velger navn som følger norske rettskrivningsregler, og de bør også ha norske navn. Det synes jeg ikke er for mye å forlange, sa han til forskerforum.