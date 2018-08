- Seks personer er evakuert, ingen av dem er eksponert for røyk eller skadet, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli ved Oslo politidistrikt.

Brannmester Ola Klakegg ved OBRE sier det er en gammel bygård med dårlig brannsikring og at de tar sine forholdsregler.

Politiet tvitret om brannen like før 20.30. En time senere, like før klokken 21.30 i kveld melder brannvesenet at brannen er slukket, og at de jobber videre med å kontrollere for varme.

Brannvesenet rykket ut med 11 brannbiler og et mannskap på 29 til bygården der den øverste leiligheten brant. Det var stor røykutviklingen på stedet.