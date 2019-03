Meslingtilfellet i Oslo som Aftenposten skrev om mandag, gjelder en ansatt på Legevakten i Oslo som kan ha blitt smittet av en pasient. Vedkommende var kun «delvis vaksinert» mot den svært smittsomme sykdommen.

Legevakten har vært i kontakt med en rekke personer som var i kontakt med den ansatte denne dagen, opplyste smittevernoverlege Tore Steen til NRK tirsdag morgen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog kjenner til tilfellet bare av omtalen i mediene.

– Men det gir god grunn til å minne om at helsepersonell som møter pasienter, skal ha vaksinert seg mot meslinger eller være immune ved å ha hatt sykdommen.

– Det er uforsvarlig at helsepersonell som møter pasienter kan utsette dem for smitte, sier han.

Har oppfordret til vaksinasjon

For ett år siden sendte Helsedirektoratet ut brev til virksomhetsledere i helse- og omsorgstjenesten. De ble oppfordret til å kartlegge smitterisiko og vurdere faren for at ikke-vaksinerte ansatte smittet sårbare pasienter.

Dette er spesielt viktig for ansatte som jobber i legevakt, i akuttmottak på sykehus eller på barneavdeling, står det i brevet. Der er sannsynligheten stor for at man kommer i kontakt med personer som er uvaksinerte og har nedsatt immunforsvar.

Stockphoto

– Oppfordringen gjelder i høy grad fremdeles, med tusenvis av smittede i meslingutbrudd i Europa, sier Guldvog.

Han har ikke oversikt over om virksomhetslederne i helsetjenesten har fulgt oppfordringen.

– Når vi gir slike råd, ber vi ikke om tilbakemeldinger – vi venter at det følges opp.

– Kan ikke ha pasientkontakt

– Men helsepersonell kan ikke pålegges å vaksinere seg?

– Nei, men hvis de velger det bort, kan de ikke velge hvor de skal jobbe i helsetjenesten eller med de pasientene som er sårbare. Det er virksomhetslederne som skal sørge for at tilbudet er forsvarlig. Det er det ikke hvis man møter sårbare pasienter og er uvaksinert, sier han.

- Ifølge smittevernoverlegen i Oslo var den ansatte delvis vaksinert mot sykdommen. Hvordan skal helsepersonell vite om de er beskyttet eller ikke?

– Å være fullgodt vaksinert innebærer to doser. Det skader ikke å ta en ekstra dose hvis man er usikker på om man har fått to doser eller ikke vet om man har hatt sykdommen, sier Guldvog.

– I verste fall kan smittet helsepersonell utsette pasienter for stor risiko som kan få veldig alvorlige konsekvenser.

Guldvog legger til at oppfordringen også gjelder for at helsepersonell selv ikke skal bli smittet.

– Hender det er en glipp

Jon Ørstavik, avdelingsdirektør ved Allmennlegevakten i Oslo kommune, ønsker ikke å uttale seg om omstendighetene i denne konkrete saken, men sier følgende:

– Vaksinemotstand er ikke et generelt problem hos oss. Men det hender at noen ansatte ikke er vaksinert ved en glipp, eller ikke kan vaksinere seg av spesielle grunner, sier han.

Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Har dere fulgt opp godt nok at ansatte som er i kontakt med pasienter er vaksinert?

– Det er arbeidsgivers ansvar å informere om dette og tilby ansatte gratis vaksine. Det gjør vi. Men det er frivillig å vaksinere seg, tross alt. Vi har kanskje ikke vært aktive nok med å informere alle, sier Ørstavik.

Han er glad for at helsedirektøren fokuserer på helsepersonells bidrag til vaksinasjonsdugnaden.

– Vi skal gå gjennom rutinene våre i forlengelsen av denne saken, lover han.

Oslo kommune/Sturlason

Foreslo obligatorisk vaksinasjon

– Det er urovekkende når vi nå får utbrudd av meslinger i Oslo, sier Nasir Ahmed, bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo.

I fjor høst fremmet han privat forslag i bystyret om å intensivere vaksinasjonsarbeidet.

– Ett meslingtilfelle er ett for mye. Selv om vaksinasjonsgraden er høy i Norge og Oslo, ser vi hva som skjer i mange europeiske land nå. Det gjelder å være føre var med tanke på hvor mye og ofte folk reiser, sier han.

Ahmed foreslo i bystyret at man bør kartlegge hvem som lar være å vaksinere sine barn, og hvorfor. Han ville også ha utredet tiltak for å øke bevisstheten rundt barnevaksinasjonsprogrammet. Disse to punktene fikk flertall og ble vedtatt i bystyret.

Men et tredje punkt der han foreslo at det ble startet et prøveprosjekt i Oslo med obligatorisk barnevaksinasjon, fikk ikke flertall og ble nedstemt.

– Det er synd. Vi bør få en debatt om obligatorisk vaksinasjon og om det er veien å gå, sier han.

Fakta: Symptomer på meslinger Meslinger er en svært smittsom virussykdom, som gir utslett med feber og kan gi et alvorlig forløp. Symptomene starter med feber og forkjølelseslignende plager som varer i 3–4 dager. Man kan også få hvite flekker i munnen. Etter de første dagene blir man gjerne litt bedre, før man på ny får feber og det typiske hudutslettet viser seg. Det starter vanligvis bak ørene og sprer seg raskt til hele kroppen. Uvaksinerte små barn er spesielt utsatt for meslinger og komplikasjoner. Viruset smitter gjennom dråpesmitte og kan potensielt være dødelig for underernærte barn eller babyer som er for unge til å bli vaksinert. Meslinger er en av de ledende dødsårsakene blant unge barn globalt. Kilde: Folkehelseinstituttet

Satser på frivillighet

Helsedirektør Bjørn Guldvog er glad for at politikerne engasjerer seg i vaksinasjonsdebatten.

– Noen tar til orde for obligatorisk vaksinasjon. Fra vårt ståsted mener vi man er best tjent med frivillighet. Det har hittil forhindret store smitteutbrudd i Norge, men enkelttilfeller vil vi fremdeles se, sier han.

Han mener vaksinasjonsdekningen av befolkningen er god i dag, 95 prosent av barna får MMR-vaksinen.

Før meslingvaksinen kom i 1969, krevde barnesykdommen livet til fem til ti norske barn hvert år.