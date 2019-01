Gondolbane kan gi Bjørvika «monstermaster» på 83 meter

Det er konklusjonen i en mulighetsstudie som Asplan Viak har utarbeidet på oppdrag fra Oslo kommune og Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Studien belyser de fysiske mulighetene, konsekvensene og mulige konflikter knyttet til gondolbanen.

I rapporten, som er unntatt offentlighet, blir det lagt vekt på at en gondolbane mellom Ekeberg og Bjørvika vil bli en åpenbar attraksjon for turister og besøkende i Oslo. Banen vil også kunne være et tilbud for byens befolkning hvis den integreres i kollektivsystemet med tilsvarende billetter og pris som øvrige kollektivreiser.