Skyteepisode på Bryn i Oslo knyttes til gjengmiljø

– Hva som er utløsende er for tidlig å si. Men det er folk vi kjenner, og knyttet til gjengvirksomhet i Oslo, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til TV 2.

Til Dagbladet sier Metlid at det søndag kveld er for tidlig å si noe om motivet, og understreker at politiet ikke leter etter andre mulige gjerningsmenn. Den siktede etter skytingen samtykker til fengsling, men nekter straffskyld, skriver Dagbladet.

Utenfor konsertlokale

Det var ved 1-tiden natt til søndag politiet fikk melding om skyting utenfor Eventhallen på Bryn. Væpnet politi rykket ut til stedet, men da de kom fram var både gjerningsperson og fornærmede borte.

En politipatrulje fant senere fornærmede lettere skadd på legevakta, mens den antatte gjerningspersonen ble funnet sammen med fire jevnaldrende på en bensinstasjon i nærheten av åstedet.

Mannen som ble skutt, ble truffet i beinet og er ikke livstruende skadd.

Den britiske rapperen Geko holdt konsert for rundt 1.000 fans da skytingen skjedde like utenfor Eventhallen. Det skal også ha pågått et bryllup i lokalene.

– Kaos

André Ranheim, som jobbet nattskiftet ved en bensinstasjon like ved Eventhallen, sier til NRK at to jenter som hadde vært på konserten kom løpende inn til ham etter hendelsen.

– De gråt, for de hadde klatret over folk for å komme seg unna. Folk hadde fått panikk og lagt seg ned på bakken eller forsøkt å gjemme seg. Jeg låste døren for at de skulle føle seg trygge. Etter hvert gjennomsøkte væpnet politi stasjonen, og jeg åpnet stasjonen igjen, sier Ranheim.

Skjermdump

31 år gamle Sandra Romfo, som var på konserten, sier hendelsen var skremmende.

– Jeg hørte det jeg tror var skudd. Jeg så meg rundt, fikk en dårlig følelse og sa til venninnen min at hun skulle løpe. Vi var flere som begynte å løpe til et bakrom i konsertlokalet for å gjemme oss. Det var en skremmende opplevelse og folk hylte og skrek, sier hun til VG.

Konsertgjester avhørt

Politiet bekrefter at mange ble vitne til skytingen og at politiet har snakket med en stor andel av dem.

– Det var veldig mange som så dette, og vi har avhørt veldig mange vitner. Men ikke alle, for det var anslagsvis 1.000 mennesker på konserten, sier Hjertø.

– Det var anslag av kaos inne i konsertlokalet, men jeg vil ikke beskrive det som panikk. Ingen ble skadd utover vedkommende som ble skutt, sier han videre.

På Instagram har den Manchester-fødte rapperen Geko beklaget til fansen for dramatikken som oppsto under konserten hans.

– Det ble skutt under showet mitt. Beklager til alle som kom for å se meg, og jeg håper alle som ble truffet, er OK. Elsker dere alle, skrev han.

Vektere tok våpenet

Før politiet kom til stedet, gikk flere vektere sammen og fikk tatt fra siktede skytevåpenet.

– De fikk avverget en videre situasjon, men i utgangspunktet oppfordrer vi ikke privatpersoner til å gå i konflikt med noen som har et skytevåpen, sa operasjonsleder Iversen.

Hjertø bekrefter at politiet er i besittelse av det antatte gjerningsvåpenet, en pistol.