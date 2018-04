I slutten av forrige uke ble undersøkelsene rundt hvorvidt lærer Simon Malkenes hadde krenket elever, ferdige.

Onsdag ble det klart at saken nå også er avsluttet fra skolens side.

«Vi kan bekrefte at vi er informert om at undersøkelsene nå er avsluttet, og at saken er ferdig etter samtaler med berørte elever og lærer», skriver kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten en e-post.

Fakta: Dette er saken Simon Malkenes deltok 5. mars i NRKs Dagsnytt 18. Der fortalte han om hverdagen som lærer på Ulsrud vgs. i Oslo, med utgangspunkt i skildring av en enkelttime. I etterkant startet rektor ved skolen formelle undersøkelser etter Opplæringslovens §9A-5, som omhandler at lærere krenker elever. Saken får politisk etterspill. Oppvekstkomiteen i bystyret kaller inn til åpen høring med ytringsfrihet i Oslo-skolen som tema.

Aftenposten er ikke kjent med hvorvidt rektor David Dunlop ved Ulsrud har konkludert med at Malkenes har krenket elever eller ikke.

Overfor Aftenposten har Dunlop selv bare informert om at det eksisterer en undersøkelsessak ved skolen, men uten å si noe om innholdet eller konklusjonene.

Hvis elever er blitt krenket, så sier loven at det skal tas grep for å sikre elevene et trygt skolemiljø, «så langt det finnes egnede tiltak». Men et slikt tiltak kan også være noe så enkelt som et oppklarende møte mellom elever og lærer.

Uklart om det blir personalsak

Aftenposten er ikke kjent med hvorvidt avslutningen av undersøkelsene etter Opplæringslovens §9-A5 også betyr at det ikke heller blir noen disiplinær reaksjon mot Malkenes.

De to spørsmålene må vurderes separat av arbeidsgiver, i dette tilfellet rektor David Dunlop ved Ulsrud vgs.

Også hvis han konkluderer med at elever ikke er blitt krenket, kan han likevel mene at Malkenes har opptrådt på en måte som tilsier at han må få en disiplinær reaksjon.

Det motsatte kan også være tilfellet: Altså at rektor konkluderer med at det er skjedd en krenkelse av elever og at tiltak må settes inn, men at det ikke tilsier en disiplinær reaksjon i tillegg.

På et allmøte for lærere på skolen i forrige uke fremgikk det hva problemet, ifølge Dunlop, var. Han mente at måten Malkenes hadde skildret elevenes oppførsel på direkten hos NRK, var ok. Problemet skal ha vært at han identifiserte dem med initialer.

– Sakens kjerne, slik undersøkelsene går frem, så var det ikke tilstrekkelig anonymisert, sa rektor på allmøtet.

