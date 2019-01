Oslo har i underkant av 3000 gater. Per Johansen (75) har gått dem alle.

Lørdag 29. desember 2018 står en gruppe mennesker nederst i gaten Enerhaugkleiva på Grønland i bydel Gamle Oslo.

Slekt og venner har tatt turen for å følge Per Johansens siste spasertur i det som har vært hans store prosjekt de siste årene: å gå alle Oslos gater.

– Da jeg pensjonerte meg, bestemte jeg meg for å gå hver eneste vei og hver eneste gate i Oslo fra begynnelse til slutt. Nå, etter åtte år, har jeg gjennomført målet mitt, sier Johansen.

Privat

Liker ikke Østre Aker vei

– Det er ikke trist å være ferdig, det er faktisk ganske all right. Det har vært en lang reise, legger han til.

– Det er mange pene bygater i Oslo, men Østre Aker vei den er lite hyggelig. Favorittgaten må nok være Gyldensløvsgate. Og så har du Rodeløkka og Vålerenga og Kampen det er veldig spesielle område med flott trehusbebyggelse, sier Per Johansen.

1320 kilometer med veinett

I 2011 gikk Johansen av med pensjon fra jobben som taxisjåfør etter 16 år i yrket. Den selverklærte Oslo-nerden satte seg da mål om å gå hele Oslos 1320 kilometer med veinett.

– Jeg var godt kjent i Oslo etter å ha jobbet som taxisjåfør i mange år. Eller, jeg trodde jeg var godt kjent. Så da jeg gikk av med pensjon så tenkte jeg at nå skal jeg jammen gå dem alle. Når du går får du sett mye mer når du går enn når du kjører.

Dan P. Neegaard

Motivasjonen for turen har vært trim og en stor interesse for hovedstaden.

– Jeg er født og oppvokst i Oslo og er over gjennomsnittet interessert i byhistorie. Man får veldig mye med seg når man går.

Johansen tilbrakte sine første år på Grünerløkka, siden flyttet familien til Disen, og etter at han fikk egen familie har han bodd på Bøler og Skullerud. Det er ingen andre byer som gjelder.

– Jeg har aldri vurdert å flytte ut av Oslo.

Ikke dårlig vær eller klær

Sol, regn og sludd, Johansen går tur nesten uansett vær. Turene varer i alt fra to til seks timer, men vanligvis går han i tre-fire timer av gangen.

Når han går bruker han tiden til å observere. Han hører ikke musikk og han går som regel alene.

– Jeg bare ser og går. Det har hendt at jeg har lurt med kona på noen turer, men det har ikke skjedd så ofte. Det er litt for nerdete for henne.

Bortsett fra noen lange tunneler og enkelte strekninger av Østre Aker vei hvor det ikke er lov å ferdes for fotgjengere, har han nå dekket hele veinettet.

Man skulle trodd det har gått med noen sko til et slikt prosjekt, men ifølge Johansen har ikke skobudsjettet blitt noe problem.

– Jeg har stort sett brukt helt vanlig fottøy. Både sko, knær og lårhalser har det helt fint. Det er ingen slitasje som jeg har merket.

Dan P. Neegaard

Lister over gater

Nærmere 3000 gater er mye å holde styr på, så Johansen har gått systematisk til verks.

– Jeg har printet ut alle gatenavnene i Oslo fra Norges kartverk og krysser av etter hver tur. Jeg startet med å gå alle gatene innenfor Ring 1, så Ring 2, Ring 3 og deretter alle bydelene.

Likevel er ikke systemet vanntett.

– Det har hendt at jeg har oppdaget at jeg har gått en gate en gang før, det er litt ergerlig.

Nå er han i mål, og bragden smaker ikke mindre selv om andre har gjort det før han.

– Det er ikke noen rekord. Det er flere som har gjort det før meg og raskere enn meg, men jeg er godt fornøyd med at jeg har gjennomført, sier Johansen.

Privat

Avsluttet med stil

Den lille blindveien Enerhaugkleiva på Grønland er blitt holdt av som sjarmøretappen. Familien var på plass og stilte med snor og saks for å markere slutten på prosjektet.

– Det var jo veldig hyggelig å gjøre litt stas på dette. Det er jo et passe nerdete prosjekt.

Etter den siste gatestubben var gått bar det til feiring på Lompa. 75-åringen har ingen planer å starte på et nytt prosjekt-

– Nei, jeg har ingen nye slike planer. Jeg skal gå tur med min kone. Vi liker godt å gå tur i marka. Østmarka er favoritten. Det blir flott!