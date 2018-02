Politiet har gode videobilder – ber mistenkt etter knivstikking om å melde seg

Politiets etterforskere analyserer nå video fra flere overvåkingskameraer i bussen.

– Jeg har stor tro på at vi klarer å identifisere vedkommende. Bussen har flere kameraer, og vi har god kontroll på alle som går på og av bussen, sier politiførstebetjent Kjetil Moen, leder for Oslo-politiets avsnitt for etterforskning av drap og drapsforsøk.

Flere vitner

Det var ved 19.20-tiden mandag knivstikkingen fant sted omtrent midt i leddbussen på rute 31 like ved Carl Berners plass i Oslo.

Flere passasjerer om bord i bussen så at det skjedde noe mellom de tre unge mennene, men det tok tid før man forsto alvoret. Da hadde de to mistenkte allerede løpt fra bussen på et stoppested.

– Fornærmede har fått noen stikk i overkroppen og er alvorlig skadet, men utenfor livsfare. Det ser ut som at det går bra med ham. Vi har det som skjedde på video og ser at det er en stygg hendelse, det er tilfeldig at dette går bra, sier Moen.

Tre timer etter knivstikkingen ble den første av de to mistenkte pågrepet. I likhet med offeret er han i slutten av tenårene, og den ennå ukjente andre mistenkte ser ut til å være omtrent like gammel.

– Vi vil etter hvert få identifisert vedkommende, og vi oppfordrer ham til å melde seg selv, sier Moen til Aftenposten.

Kjenning av politiet

Den pågrepne er siktet for drapsforsøk og vil bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag. Han ble avhørt tirsdag.

– Er siktede kjent av dere fra før av?

– Ja, sier Moen.

Den siktede har bekreftet i avhør at det er en relasjon mellom ham og offeret, men ifølge politiet er det «ingen nær relasjon». De ønsker ikke å gi ytterligere detaljer om hvordan de to kjenner hverandre.

Advokat Thomas Olsen er oppnevnt som forsvarer for siktede. Han bisto tirsdag klienten sin i politiavhør, men sier til Aftenposte at han ikke ønsker å kommentere saken før etter fengslingsmøtet onsdag.