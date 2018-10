Politikere, byråkrater og passasjerer på Nesoddbåten Kongen kunne smile bredt da nyheten om at båtene skal bygges om, ble presentert onsdag morgen.

Det er i dag tre båter som frakter 2,7 millioner passasjerer mellom Aker brygge og Nesoddtangen i året. På veien slipper de ut over 6000 tonn med CO₂. Neste høst skal dette være historie.

Nå skal gassanleggene i de tre båtene byttes ut med batteribanker. Den første båten med eldrift skal være ferdig ombygget i august neste år.

– Vi bader i denne fjorden om sommeren. Derfor er vi opptatt av at fjorden er så ren som mulig. Dette har vi ventet på, jubler Hege Randi Tørressen, som bor på Nesodden og tar båten til og fra jobb i Oslo sentrum.

Morten Uglum

– Nå håper vi at torskebestanden kommer tilbake, supplerer venninnen Tine Frøysaker.

Nyheten ble feiret med boller og kaffe til passasjerene.

LES OGSÅ: Bare for ett år siden trodde de ikke dette var mulig

Bruker millioner på ombyggingen

Det er rederiet Norled som har avtale med Ruter om fergetrafikken mellom Oslo og Nesodden. Selv om eksisterende avtale med Norled utløper i 2034, har Ruter bestemt seg for å betale rederiet for ombyggingen. Dette vil ha en årlig merkostnad i forhold til driften på rundt 7–8 millioner kroner frem til 2034.

Morten Uglum

– Selv om driftskostnadene nå øker, er dette en investering som vi vil spare penger på over tid, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

– Nå er det klart at elektrifisering av skipstrafikken ikke er noe som bare skjer på Vestlandet, smiler Jenssen.

Dagens biodiesel-anlegg i båtene skal beholdes som en reserveløsning.

LES OGSÅ: Oslo får utslippsfrie selvkjørende busser i vinter

Skal lades på syv minutter

I 2015 satte Norled verdens første nullutslipps bil- og passasjerferge i trafikk mellom Lavik og Oppedal i Sogn og Fjordane.

– Der sparer vi utslipp som tilsvarer en million liter diesel i året. Vi har allerede teknologien og er glad for denne omleggingen, sier Lars Jacob Engelsen, viseadministrerende direktør i Norled.

Morten Uglum

Norled har satt batteripakker til båtene i bestilling. I 2019 kommer også landbasert ladeinfrastruktur på plass i ombygde lokaler på Rådhusbrygge 4.

Her skal det blant annet installeres en nettstasjon og øvrige tekniske installasjoner til et landstrømanlegg. Ladestasjonen vil få en kapasitet på 4 MW, som også vil dekke strøm til øybåtene. Ifølge Engelsen vil en lading på syv minutter være nok for å drifte båtene.

LES OGSÅ: Snart kan fergekapteinene slippe roret

Oslo som miljøhovedstad

Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er glad for at dette skjer samtidig med at Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad i 2019.

– Det er et viktig signal vi sender ut når vi gjør Nesoddbåtene utslippsfrie, sier Berg.

Hun roser næringslivet for å ha vist vilje til endringen.

Morten Uglum

– Dette er et godt eksempel på at næringslivet går foran for å redusere CO₂-utslipp. Dette er klimaløsninger som kan eksporteres til andre land, sier Berg.

I tillegg til elbåter vil Ruter og byrådet sørge for at Oslo får over 100 nye elbusser i løpet av 2019.

– Slike tiltak er viktige for å oppnå målene i Paris-avtalen. Målet er å gjøre hele trafikken vår elektrisk, sier byråd Berg.

Får skryt

Teknologiansvarlig i ZERO, Marius Gjerset, var også om bord på Kongen onsdag.

– ZERO er veldig glad for at avtalen om elektrifisering av Nesoddbåtene nå er på plass, og at dette nå blir gjennomført i 2019. Dette er et viktig klimatiltak som viser godt hvordan man kan fjerne 100 prosent av klimagassutslippene med teknologiskifte til utslippsfrie løsninger, sier Gjerset. Han påpeker at båtene i dag står for en av de største enkeltutslippene fra transportsektoren i Oslo, med utslipp på over 6000 tonn CO₂ årlig.

– Timingen med Oslo som miljøhovedstad er god. Vedtaket om å elektrifisere Nesoddfergene viser at byrådets klimaambisjoner er alvorlig ment. Norge er verdensledende på utslippsfrie skip og maritime løsninger, og Oslo kan bli et utstillingsvindu for dette i det europeiske miljøhovedstadsåret 2019, sier Gjerset.