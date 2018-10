30-åringen er ifølge tiltalen den ene av to gjerningsmenn da en mann i slutten av 30-årene ble påført massive hodeskader på Bjerke i Oslo i fjor. Mannen døde kort tid senere av skadene.

Den tiltalte 30-åringen har ikke oppholdstillatelse i Norge. og han er varig utvist fra landet etter å ha vært dømt flere ganger for vold og tyveri. Han er blitt anmeldt over hundre ganger og er dømt for grov vold mot 15 personer.

Mannen er ennå ikke sendt ut av landet siden hans nasjonalitet ikke er bekreftet. Politiet mener han er fra Marokko, men han har ikke villet samarbeide med politiet og har verken oppgitt sitt ordentlige navn eller hvor han kommer fra.

Mannen er tiltalt for å gjentatte ganger å ha sparket mot og tråkket på hodet til en mann i slutten av 30-årene fra Akershus. Volden førte til minst tre brudd på hodeskallen og voldsofferet døde på sykehus to dager etter hendelsen.

En annen mann, i 40-årene, var først medsiktet for drapet på Bjerke. Han er ikke blitt tiltalt for dette, men er i stedet tiltalt for å ikke ha tilkalt hjelp eller bistått offeret på noen måte, skriver TV 2.

Saken er foreløpig ikke berammet for Oslo tingrett.