Østlandet bader i sol i dag. Familier, pensjonister, turister og fastboende så sitt snitt til å utnytte en av de fineste sommerdagene så langt i år. Solsultne Oslo-folk strømmet til fergekaia på Aker brygge for å tilbringe dagen på en av øyene i Oslofjorden.

Allerede klokken 10.30 var det lange køer på Aker brygge, som ble opprettholdt av solsultne også utover ettermiddagen.

– Fantastisk

Noen av de tilreisende som hadde valgt å stille seg i fergekøen til Hovedøya, var Jonas (11), Marlin (8) og Henrik (6). De er på sommerferie i Norge fra San Diego i USA. For første gang skal søskenflokken sammen med mamma ut i Oslofjorden.

– Det er fantastisk å være i Norge om sommeren, sier Jonas.

De tilbringer sommeren i Norge hvert år.

– Vi drar ofte på hytta her i Norge, sier Jonas som også gjerne drar til Drammen for å se på Strømsgodset-kamp.

Ingar Storfjell

Håper sommeren er kommet for å bli

Flere småbåter reiste utover i Oslofjorden da Aftenposten gikk langs Aker brygge torsdag formiddag. Guttegjengen Jon, Jan og Bernt hadde reist inn med snekka kvelden før for å dra på konsert på Rockefeller. I formiddag var de på vei ut for å nyte godværet.

– Det går ikke lang tid før det blir en dukkert, sier Jon.

De tre er på vei ut til Asker med båten «Camilla», som dessverre ikke er blitt brukt så mye som de hadde håpet på.

Ingar Storfjell

– Vi får håpe at sommeren er kommet for å bli, så får vi brukt den litt mer, sier Jan. Så får tiden vise om guttegjengen får ønsket sitt oppfylt.

Til tross for en sommer med noe varierende vær, er det ingen grunn til å klage, mener Jonathan som var på vei ut i Oslofjorden med to venninner.

– Det blir en tur på fjorden for å bade, slikke litt sol og slappe av, sier Jonathan.

Ingar Storfjell

Familiepreg på Nakholmen

Noen er også så heldige at de kan tilbringe hele sommerferien på en av Oslofjordens perler. To av dem er søskenparet Charlotte (24) og Christopher Wollebekk (28), som nyter sommeridyllen på hytta foreldrene kjøpte på Nakholmen i 1996.

– Vi flytter ut og bor her om sommeren. Vi bruker bare fem minutter til jobb i byen med båt. Da jeg var mindre tok jeg heller med venninner ut hit enn å reise til en strand utenfor byen, sier Charlotte.

De første hyttene på Nakholmen ble bygget i 1923, og øya har ifølge vennegjengen alt man trenger med både butikk og volleyball- og fotballbane.

Monica Strømdahl

Denne sommerdagen har søskenparet besøk av Charlottes kjæreste Kasper Tveter (24) og noen venner. Kaspers foreldre møttes for første gang på Nakholmen, det samme gjorde Kasper og Charlotte.

– Det er mange hytter som går i arv her, så øya er veldig familiepreget. Er det en hytte til salgs vet alle det, og nyinnflyttede blir lagt merke til. Her hilser vi på alle, sier Charlotte.

– Til og med jeg hilser på alle, selv om jeg er her for første gang i dag. Jeg synes det er noe helt annet å komme til en hytte enn å bare dra en dagstur på stranden, sier Margrete Magnussen (25), like før gjengen bestemmer seg for å ta dagens første bad et steinkast unna hytta.

Monica Strømdahl

Gråvær til helgen

For dem som håper på like godt vær til helgen, må dessverre meteorolog ved Meteorologisk institutt Eldbjørg Moxnes skuffe.

– Det er flott sommervær i dag, men det blir nok mer skyet inn mot helg. Det er litt variasjon i prognosene, blant annet for hvor mye nedbør som kommer, forteller Moxnes til Aftenposten.

Torsdag er en av de fineste sommerdagene i Oslo-området, og midt på dagen var det registrert temperaturer opp mot 23 grader.

– Temperaturen kan nok stige ytterligere før det synker utover ettermiddagen.

Nordmenn har ikke vært bortskjemt med fantastiske sommerdager så langt i år, meteorologen anbefaler Oslofolket å nyte godværet når det først er her.

– Vi har ikke hatt så mange slike dager og temperaturen har ligget litt under normalen så langt i sommer, sier Moxnes.