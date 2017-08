– Dette er en bydel jeg er blitt utrolig glad i, sier SV-leder Audun Lysbakken.

På en pub rundt hjørnet for Holmlia stasjon har han samlet en liten gruppe partimedlemmer for å gå dør til dør i valgkampinnspurten. Med seg har han invitert en annen Holmlia-beboer, Dara Goldar.

Fakta: Søndre Nordstrand Bydel lengst sør i Oslo. Folketallet er 38.672 personer, som er blant de laveste av Oslos 15 bydeler. Areal: 18,4 kvadratkilometer, som er størst av alle bydeler. Senter i bydelen er Holmlia, som ble helhetlig bygget ut på 1980-tallet som et drabantby- og forstadsområde med både rekkehus og leiligheter, med store grøntområder og turveier tilgjengelig Bydelen har også endel eldre villabebyggelse rundt Prinsdal og Hauketo, samt drabantbyområder På Bjørndal og Mortensrud. Bydelen domineres av drabantby og forstads Kilde: SSB, 2017-tall

I en kronikk i Aftenposten onsdag kritiserte Goldar - sammen med to medforfattere - venstresiden for å overlate integreringsdebatten til høyresiden. Goldar er selv SV-medlem. Han mener partiet kan og bør gjøre langt mer for å ta debatten på venstresidens premisser.

Flyttet til Holmlia for to år siden

Bergenseren Lysbakken har bodd i Oslo lenge. For to år siden flyttet han til Søndre Nordstrand. Selv om han beskriver bydelen som et fantastisk sted å bo – barnevennlig, bilfritt og med naturen nær ved – kjenner han igjen utfordringene som beskrives i kronikken.

Torgeir Strandberg

Blant annet trekker forfatterne frem at bydelen deres ligger i toppen når det gjelder arbeidsledighet, barnefattigdom og bruk av kontantstøtte.

– Er du bekymret for at dine egne barn skal vokse opp i en bydel med økende utfordringer, for eksempel knyttet til ungdomskriminalitet?

– Jeg bryr meg om bomiljøet her, nettopp fordi jeg bor her. Samtidig tror jeg det er viktig å si at her gjelder to ting på en gang: dette er et trygt og godt sted å vokse opp, men det er også et behov for en ekstra innsats, sier Lysbakken.

– Bruker østkantbydeler som skremsel

Partilederen mener man må snakke om konkrete løsninger på utfordringene. Han sier flere av oppfordringene, som områdeløft for utsatte Oslo-områder og mer penger til språkopplæring, allerede er viktige for SV.

Fakta: Befolkningen i bydelen Norsk bakgrunn: 45,6 prosent. Norden: 1,6 prosent Vest-Europa, Nord-Amerika og Australia: 2,3 prosent Øst-Europa: 9,3 prosent Asia, Afrika, Latin-Amerika, samt Tyrkia: 41,2 prosent Søndre Nordstrand og to andre Oslo-bydeler (Stovner og Alna) har et flertall innbyggere med innvandrerbakgrunn. De er i statistikken definert som personer som selv har innvandret, samt dem som er barn av to innvandrere. Kilde: SSB, 2017-tall

– Vi vet at vi har et reelt problem – ikke bare her på Holmlia, men i Norge – knyttet til æreskultur og sosial kontroll. Men i denne valgkampen har vi hatt en debatt som veldig åpenbart bruker disse bydelene som eksempler for å skremme folk og vinne stemmer, sier han.

– Men kritikken i kronikken er jo rettet mot dere – ikke mot høyresiden?

– Jeg opplever at det de skriver om, er at venstresiden skal sette premissene for debatten. Og det er jeg hjertens enig i.

Mener det alt har bedret seg

SV-lederen mener venstresiden er blitt bedre til å ta opp de vanskelige spørsmålene.

Lysbakken trekker som eksempel frem den store diskusjonen de «skamløse» jentene har skapt det siste året. En gruppe unge kvinner med innvandrerbakgrunn sto frem i Aftenposten og tok til orde mot blant annet negativ sosial kontroll i innvandrermiljøer.

Lysbakken mener venstresiden har vært pådriver for å støtte personer som dem. Han understreker også at det var SV som foreslo å trekke den statlige pengestøtten til intolerante trossamfunn og islamsk ekstremisme.

– Venstresiden skal gå først i alle kamper for frihet og likestilling. Derfor har det vært viktig for meg å være tydelig i kampen mot æreskultur, sier han.

Torgeir Strandberg

Men han mener SV må fortsette å jobbe mot generalisering.

– Jeg tror at venstresiden i større grad går til debatten med de nyansene som trengs. Det er litt mindre overskriftsvennlig. Jeg er stolt av å være mer nyansert enn Sylvi Listhaug, og jeg kommer aldri til å omtale disse tingene på samme måte som henne.

Han mener det er langt mer effektivt når miljøene selv er med på å ta debatten, heller enn at man prater om dem.

– Dette handler ikke bare om at jeg eller andre snakker til minoritetsbefolkningen. Det handler om at ting kommer innenfra. Se på hvem som har ført debatten om sosial kontroll – det er jenter med minoritetsbakgrunn.

Ønsker kritikk av trossamfunn

Dara Goldar er ikke helt fornøyd med Lysbakkens svar. Han skulle ønske at venstresiden oftere kunne være først ute med å peke på kritikkverdige forhold i trossamfunn.

– For eksempel da den kontroversielle lederen for Minhaj-bevegelsen, Mohammed ul-Qadri, besøkte Norge tidligere i sommer. Da kunne det vært SV, ikke Sylvi Listhaug, som var først ute med å sette spørsmålstegn ved hans holdninger, sier Goldar.

Han mener venstresiden vil oppnå mer troverdighet i innvandrermiljøene med en mer offensiv tilnærming. SV-lederen synes det er et godt råd.

– Det er et mål for meg at vi skal eie denne debatten. Også håper jeg at den nye generasjonen vil hjelpe oss å få til dette. Det skal litt til å rope høyere enn Listhaug, men jeg skal gjøre alt jeg kan, sier Lysbakken.

– Jeg nekter å diskutere på Listhaugs premisser

Einar Aslaksen

Andre politikere på venstresiden er enige med SV-leder Audun Lysbakken i at nyansert debatt og konkrete løsninger ikke alltid når opp i nyhetsbildet.

– Jeg snakker mye om integrering og rasisme, men det skaper ikke overskrifter. Jeg nekter å gjøre det på Listhaugs premisser for å få overskrifter, sier norsk-kurdiske Seher Aydar.

Aydar er annenkandidat for Rødt i Oslo. Ifølge siste publiserte Oslo-måling (Klassekampen, 21. august) blir hun stortingsrepresentant etter valget. Hun mener at utfordringene i Søndre Nordstrand handler om levekår og sosiale forskjeller, ikke bare integrering.

– Kronikkforfatterne mener venstresiden overlater til høyresiden å «problematisere innvandrermiljøene» og at «politisk korrekthet» hindrer debatt i innvandrermiljøer om tabubelagte temaer, som æreskultur?

– Som feminist kjemper jeg mot all slags kvinneundertrykking, enten det kommer fra majoritets- eller minoritetssamfunnet. Jeg tror ikke løsningen er stigmatisering. Vi må jobbe mot rasisme og for likestilling.

– Er det stigmatisering når man tar opp vanskelige temaer?

– Nei, ikke i seg selv, men det kommer an på hvilke premisser. Mange kvinner har tatt opp problemer i minoritetsmiljøer i mange år. Listhaug snakker om det når hun vil score politiske poeng. Hennes omsorg for minoritetskvinner som meg, virker ikke ekte, svarer Aydar.

Ap: – Vi er på ballen!

Zaineb Al-Samarai er selv oppvokst på Holmlia. Ved valget er hun sjettekandidat for Ap, som kan gi stortingsplass. Når Aftenposten prater med henne, åpner hun med kritisere Listhaug for å stigmatisere og svartmale Holmlia, uten å ha vært der.

– Nå snakker du om Listhaug, men kronikken etterlyser at venstresiden går offensivt ut og tør stille de vanskelige spørsmålene om innvandring?

– Nå gjør jeg det.

– Det er litt sent?

– Det synes jeg egentlig ikke. Det er derfor vi ønsker å kutte i kontantstøtten og styrke barnehagene. Vi integrerer gjennom politikken vår.

– Men dere blir kritisert for ikke å være offensiv nok, at dere ikke tør ta ballen?

– Jeg takker for oppfordringen, men vi er på ballen. Det handler om politikk, ikke bare retorikk. Jeg er fra Holmlia, jeg har vokst opp der. Listhaug kunne tatt turen til Holmlia og sett hvor bra det er der.

– Men kronikken peker på at alt slett ikke er bra på Holmlia. Blant annet ser man en trend med økende vold og gjengkriminalitet i bydel Søndre Nordstrand?

– Jeg vet ikke om det er økende. Men jeg vet at det er utfordringer, jeg har ikke skylapper. Jeg er ikke uenig med dem, men vi satser på forebygging, at minoritetskvinner skal ut i arbeidslivet, barn inn i barnehagen. Byrådet i Oslo har sikret en fritidsklubb i hver bydel, svarer Ap-politikeren.

– Jeg kjenner meg igjen i at det er problemer, men ikke i at vi ikke gjør noe. Vi gjør masse, men har kanskje ikke skreket høyt nok om det, legger hun til.