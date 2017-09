En splitter ny og fargerik familieforestilling, Nils Klims reise til underverdenen, markerer Torshovteatrets 40 års jubileum.

Med en science fiction-versjon av Ludvig Holbergs eventyrlige roman Nils Klims underjordiske reise fra 1741 tar Nationaltheatrets egen «lekegruppe», Torshovteatret, barna med inn i en ukjent verden. Der handler det om å være nysgjerrige og oppdage hvem man er i møtet med det ukjente.

Barn som har vært på prøveforestillinger, ler så det runger i veggene i teaterarenaen på Torshov. Også skuespillerne sliter med å holde seg alvorlige, skal vi tro skuespillerne Herman Bernhoft, Sigurd Myhre og Maria Bock.

Vi møter dem dagen før premièren i den runde, alternative teaterscenen på Torshov som fyller 40 år 19. september.

Lover mye latter og moro, uten skumle typer

– Jeg sliter med å holde meg og ikke le, sier Sigurd Myhre, som lover at det blir mye moro i familieforestillingen.

Før Torshov-gruppen gikk i gang med å forme stykket, fikk de innspill fra barn i mange skoleklasser om hva de ville ha med i reisen til en annen verden. Helt i tråd med Torshov-teaterets opprinnelige idé, at det skulle være et teater som tok opp temaer folk var opptatt av.

– Stykket vårt er skreddersydd for barn, mer enn Holbergs opprinnelige roman. Men alle ønskene barna lanserte, ble ikke tatt til følge. Mange ville at alt i den alternative verden skulle være laget av godteri, eller at det skulle være mye vold og død.

– Det droppet vi, sier skuespillerne. Men ett innspill ble med. Hva med å la Nils møte seg selv? Dermed møter Nils forskjellige sider av seg selv når han faller ned i et hull etter en familiekrangel og havner et helt annet sted.

Nils legger ut på en indre reise

– Vi fokuserer på en indre reise. Her er ingen onde krefter, heller ingen kamp mellom det gode og det onde, forklarer skuespillerne. Mye ressurser er brukt på fargerike kostymer og fantastiske masker.

Dagens Torshov-gruppe tar for seg science fiction i sine oppsetninger. Nils Klims reise til underverdenen er gruppens tredje av totalt seks stykker, og det neste er George Orwells 1984, en klassiker om overvåking, manipulasjon – og om å lytte til sin egen stemme.

Fakta: Torshovteatret Scene under Nationaltheatret, flyttet inn i Soria Moria-bygget i 1977.

Har vært gjenstand for kunstnerisk, politisk og økonomisk turbulens.

Teater der skuespillerne har prøvet ut nye kunstneriske uttrykk.

Startet som en allmannastyrt scene.

I dag er teaterets kunstneriske ledelse en gruppe skuespillere som søker seg til Torshov. Gruppen får stilt teaterbygning, fagfolk og et visst budsjett til rådighet for en toårsperiode.

Sci-fi-Torshovgruppen er midt i sin periode og består av Janne Heltberg, Sigurd Myhre, Håkon Ramstad og Herman Bernhoft.

Skuespillerdrevet og alternativ scene

Torshovteatret fyller 40 år 19. september. Den skuespillerdrevne og alternative teaterscenen ble startet av Jo Skjønberg, Espen Skjønberg, Mona Hofland, Nils Ole Oftebro, Lars Andreas Larsen, Sverre Anker Ousdal, Anne Marit Jacobsen og Liv Thorsen i 1977.

Dagens skuespillere synes det er stas å få arbeide ved den rølpete, lille scenen, som har klamret seg fast i 40 år, til tross for stadige trusler om nedleggelse.

Her kan de kjøre sitt eget show og eksperimentert med teater som sjanger og form.

– Scenen er ganske unik, liten og intim. Vi spiller i en arena med publikum på alle kanter, og vi prøver å lage teater av hva folk er opptatt av. Her er det lov å være modig, både som regissør og skuespiller, fastslår skuespillerne.

